Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh năm 2023 đã 57 tuổi

Patrick Dempsey được biết đến nhiều nhất với vai Derek Shepherd trong bộ phim truyền hình dài tập Grey's Anatomy, sau đó là nam chính trong series điện ảnh Enchanted. Nam diễn viên còn xuất hiện trong một số tác phẩm như Can't Buy Me Love, Sweet Home Alabama, Freedom Writers, Transformers: Dark of the Moon và Bridget Jones's Baby.