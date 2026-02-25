Jim Taiclet (tên đầy đủ là James Donald Taiclet Jr.) hiện là Chủ tịch, Giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Lockheed Martin — Tập đoàn hàng không vũ trụ và quốc phòng lớn nhất thế giới.

Jim Taiclet

Năm 2025, vị CEO 65 tuổi cùng 110.000 nhân viên của Lockheed Martin tạo nên doanh thu kỷ lục 75 tỷ USD - tăng 6% so với năm 2024. Nhờ doanh thu chục tỷ USD, "gã khổng lồ" này liên tục đứng đầu bảng xếp hạng Top 100 của Defense News trong ít nhất 10 năm trở lại đây.

Ít ai biết, Jim Taiclet không phải kiểu người sinh ra đã ngồi trên đỉnh cao. Để trở thành người quyền lực nhất Lockheed Martin, Jim Taiclet đã từng bước, từng bước xây bậc thang cho đời mình.

Từ phi công quân sự 5.000 giờ bay đến CEO vực dậy "đế chế" 100 tỷ USD sau ngày 11/9

Jim Taiclet sinh năm 1960 tại Pittsburgh, bang Pennsylvania, trong một gia đình lao động bình thường của tầng lớp trung lưu Mỹ.

Tốt nghiệp Học viện Không quân Mỹ năm 1982 với hai bằng Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ và Quan hệ Quốc tế, Jim Taiclet trở thành phi công máy bay vận tải hạng nặng Lockheed C-141B Starlifter, tích lũy hơn 5.000 giờ bay trên chiếc "ngựa chiến" này.

Năm 1991, ở tuổi 31, ông đưa ra quyết định bước ngoặt: Rời quân ngũ để bước sang khu vực tư nhân để học cách vận hành hệ thống phức tạp ở quy mô dân sự.

Bước ngoặt lớn nhất đến năm 2001 khi ông nhận lời làm CEO American Tower Corporation. Jim Taiclet đến American Tower vào ngày 10/9 cùng năm. Ngày hôm sau, không tặc tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, và American Tower mất 13 nhân viên trong vụ tấn công ngày 11/9 đó. Ngành công nghiệp viễn thông rơi vào suy thoái. American Tower suýt bị hủy niêm yết khỏi sàn giao dịch chứng khoán. Giá trị thị trường của công ty năm đó khoảng 2 tỷ USD.

Jim Taiclet nhìn thấy cơ hội mà ít ai thấy - Sự bùng nổ của điện thoại di động và dữ liệu di động sắp diễn ra. Trong 18 năm dẫn dắt (2001–2019), ông biến American Tower thành một "đế chế" toàn cầu: Hiện diện tại 19 quốc gia, hơn 180.000 tháp viễn thông, giá trị thị trường vượt 100 tỷ USD.

Ông không chỉ xây "tháp"; ông xây dựng một nền tảng hạ tầng vô hình nhưng thiết yếu cho thế giới kết nối. Thành công ấy đến từ sự kiên trì, tầm nhìn dài hạn và khả năng thuyết phục các nhà đầu tư tin vào một ý tưởng mà ban đầu ai cũng nghi ngờ.

Năm 2018, khi đã 58 tuổi, cơ duyên đưa Jim Taiclet vào "đế chế" khác: Lockheed Martin - Tập đoàn sản xuất chiếc C-141B mà ông từng lái, và cũng là nhà sản xuất F-16, F-22, F-35 – những máy bay ông từng bảo vệ hoặc hỗ trợ từ dưới đất.

Tháng 6/2020, ở tuổi 60, ông được bầu làm Tổng Giám đốc điều hành (CEO), kế nhiệm Marillyn Hewson – một trong những nữ CEO hiếm hoi trong ngành quốc phòng. Đến tháng 3/2021, ông kiêm luôn chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, trở thành người quyền lực nhất Lockheed Martin.

Tài sản quý giá nhất của Lockheed Martin

Jim Taiclet vẫn nhớ rõ những ấn tượng đầu tiên của mình về Lockheed Martin thời thanh niên. Là một phi công trẻ của Không quân Mỹ, Jim Taiclet đã lái chiếc C-141B Starlifter và rất ấn tượng với tính linh hoạt của "ngựa chiến".

“C-141B Starlifter có thể thực hiện các thao tác chiến thuật ở độ cao thấp, chịu được áp lực cao, với tốc độ cao và độ cao thấp. Khả năng phục hồi và độ tin cậy của máy bay là "biểu tượng" của Lockheed Martin”, ông nhớ lại.

Năm 2020, khi đã là CEO của Lockheed Martin, Jim Taiclet khẳng định: "Ưu tiên hàng đầu là an toàn lao động và duy trì các tiêu chuẩn liêm chính. Thứ hai là duy trì và thúc đẩy hơn nữa sự xuất sắc trong hoạt động hiện có. Và thứ ba, chúng tôi muốn nuôi dưỡng sự đổi mới hiện có trong công ty và tiếp tục tích hợp tất cả những thay đổi công nghệ mới của thế kỷ 21 xung quanh chúng ta. Tôi gia nhập Lockheed Martin vì tôi cam kết thực hiện điều đó”.

Ảnh: Lockheed Martin

Trong bản Kế hoạch Quản lý bền vững năm 2025 mới nhất của mình, Lockheed Martin cam kết tiếp tục thực hiện Target Zero (Chương trình An toàn và Sức khỏe nhằm đạt "Zero" tai nạn, thương tích) - nhằm giảm thiểu rủi ro, ngăn ngừa thương tích và trao quyền cho nhân viên, từ đó xây dựng một môi trường làm việc an toàn hơn.

Đây là cách tiếp cận này giúp "gã khổng lồ" bảo vệ tài sản quý giá nhất của Lockheed Martin: Con người – đội ngũ 110.000 nhân viên của mình.

Chương trình này đã tồn tại từ năm 2004, nhưng dưới thời Jim Taiclet, nó được tích hợp chặt chẽ hơn vào chiến lược ESG tổng thể.

Thời thanh niên, khi cầm lái "ngựa chiến" C-141B Starlifter, Jim Taiclet đã cảm nhận rõ ràng sự an toàn của vận tải cơ hạng nặng này. Đến khi trở thành "người quyền lực nhất" ở Lockheed Martin, văn hóa về "sự an toàn cho con người" tiếp tục được ông kế thừa và duy trì thực hiện sau gần 1 thập kỷ gia nhập Lockheed Martin.

Đến đây, phần nào hiểu được thành công của Jim Taiclet tại "đế chế" này: Đó là không ngừng bảo vệ "tài sản quý giá nhất - Con người" cho Lockheed Martin.