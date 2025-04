Người đàn ông qua đời để lại tài sản 2 tỷ đồng, con gái ruột làm thủ tục thừa kế nhưng bị từ chối: Tòa tuyên bố ‘‘cô đã mất quyền thừa hưởng’’

Một vụ việc tranh chấp tài sản thừa kế tại Trung Quốc từng thu hút sự chú ý của dư luận. Theo đó, người con gái đã bị tòa án từ chối quyền thừa kế tài sản của cha dù có quan hệ huyết thống và từng phụng dưỡng ông trong những năm cuối đời.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2000, ông Ngưu kết hôn với vợ rồi sinh ra hai người con, 1 trai và 1 gái. Thời điểm đó, gia đình ông Ngưu rất nghèo nên không đủ điều kiện để nuôi dưỡng 2 đứa trẻ cùng lúc. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông Ngưu và vợ quyết định cho người con gái út là Tiểu Mãn, khi đó mới được 1 tuổi, đi làm con nuôi. Người nhận nuôi cậu bé là một gia đình ở làng bên. Họ có 1 người con gái, kinh tế gia đình cũng khá giả hơn nhiều.

Từ ngày được nhận nuôi, Tiểu Mãn gần như mất liên lạc hoàn toàn với cha mẹ ruột. Sống cùng gia đình mới, cô được nuôi dạy chu đáo, có cuộc sống ổn định và tương lai rộng mở.

Tiểu Mãn được một cặp vợ chồng làng bên nhận nuôi từ khi cô còn nhỏ. Ảnh minh họa.

Mãi đến năm 20 tuổi, Tiểu Mãi bắt đầu hành trình tìm lại bố mẹ ruột. Thông qua nhiều nguồn tin, cô đã tìm được địa chỉ của cha mẹ ruột. Sự trở lại của con gái sau 20 năm khiến vợ chồng ông Ngưu vô cùng bất ngờ và xúc động. Kể từ này đó, Tiểu Mãn thường xuyên đến thăm hỏi và chăm sóc bố mẹ ruột. Hai bên gia đình cũng duy trì mối quan hệ thân thiết với nhau.

Không lâu sau, bà Ngưu qua đời. Ông Ngưu vì đau buồn cũng lâm bệnh nặng và qua đời sau đó không lâu. Khi tang lễ kết thúc, Tiểu Mãn và anh trai ruột bắt đầu xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc phân chia tài sản thừa kế của bố mẹ.

Theo thống kê, tổng giá trị tài sản ông bà Ngưu để lại khoảng 700.000 NDT (tương đương khoảng 2 tỷ đồng), trong đó căn nhà mà gia đình đang sống có giá trị lớn nhất. Tuy nhiên, do hai vợ chồng ông Ngưu không để lại di chúc nên việc phân chia tài sản trở nên phức tạp hơn.

Tiểu Mãn cho rằng mình là con ruột, lại có công phụng dưỡng cha mẹ trong những năm cuối đời nên có quyền hưởng một nửa tài sản. Ngược lại, người anh trai kiên quyết bác bỏ yêu cầu của em, lập luận rằng Tiểu Mãn đã được cho đi làm con nuôi và không còn quan hệ pháp lý với cha mẹ ruột nữa.

Không đạt được thỏa thuận, Tiểu Mãn đã nộp đơn kiện anh trai lên tòa án để giành phần thừa kế cho bản thân.

Tiểu Mãn đã nhờ pháp luật vào cuộc để đòi một phần tài sản mà cô cho rằng bản thân xứng đáng nhận được. Ảnh minh họa.

Sau khi tiếp nhận và xét xử vụ án, tòa án đã đưa ra phán quyết dựa trên quy định của Điều 1111 Bộ luật Dân sự của Trung Quốc. Theo quy định này, kể từ thời điểm quan hệ nuôi con nuôi được thiết lập hợp pháp, quyền và nghĩa vụ giữa con nuôi và cha mẹ nuôi sẽ thay thế hoàn toàn mối quan hệ với cha mẹ đẻ. Nói cách khác, người được nhận làm con nuôi sẽ không còn bất kỳ quyền lợi hay nghĩa vụ nào đối với cha mẹ ruột, bao gồm cả quyền thừa kế tài sản.

Tòa án xác nhận rằng Tiểu Mãn đã được nhận nuôi hợp pháp và đầy đủ thủ tục từ năm 5 tuổi. Do đó, về mặt pháp lý, cô không còn là con hợp pháp của ông bà Ngưu và không có quyền thừa hưởng tài sản do họ để lại. Do đó, đơn kiện của cô này bị bác bỏ.

Thẩm phán cũng nhấn mạnh rằng, trong một số trường hợp, nếu quan hệ con nuôi bị chấm dứt, quyền lợi với cha mẹ ruột có thể được phục hồi, nhưng điều này chỉ áp dụng đối với trẻ vị thành niên. Đối với người đã trưởng thành như Tiểu Cương, việc khôi phục quyền và nghĩa vụ với cha mẹ đẻ cần có thỏa thuận rõ ràng hoặc các thủ tục pháp lý phù hợp. Việc thăm viếng và phụng dưỡng cha mẹ, dù đáng trân trọng về mặt đạo đức, nhưng không đủ để khôi phục quyền thừa kế về mặt pháp lý.

Theo Sohu