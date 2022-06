Người đàn ông ở Bình Phước tử vong với nhiều vết thương trên người

Trước đó, Công an huyện Bù Đốp nhận được tin báo, vào khoảng 22h khuya ngày 13/6, ông Từ Khắc Duy trên người đầy vết thương chảy máu, chạy xe máy vào nhà một người dân ở khu phố Thanh Xuân, thị trấn Thanh Bình. Khi vừa đến nơi, ông Duy ngất xỉu ngay ngoài sân nhà người dân này.



Người dân nhanh chóng đưa ông Duy đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Do vết thương quá nặng, ông được chuyển tuyến lên bệnh viện tại TP.Hồ Chí Minh. Tại bệnh viện, bác sĩ kết luận, nạn nhân có nhiều vết thương ở vùng ngực, mặt nghi do dao đâm dẫn đến rất nguy kịch. Sau hơn 1 ngày điều trị, do vết thương quá nặng, đến sáng nay 15/6, ông Duy đã tử vong tại bệnh viện.

Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi nghi vấn địa điểm xảy ra vụ án; đồng thời lấy lời khai những người liên quan để xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.