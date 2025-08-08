Ngày 8-8, Đội cảnh sát giao thông số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên cầu Nhật Tân (Hà Nội).



Chiếc xe máy bị biến dạng sau vụ tại nạn. Ảnh: OFFB

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ 30 phút rạng sáng cùng ngày, tại khu vực cầu Nhật Tân (hướng nội thành đi sân bay Nội Bài) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô và xe máy phân khối lớn.

Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, các phương tiện đều bị hư hỏng, trong đó xe máy phân khối lớn bị biến dạng.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là một người nước ngoài. Hiện danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố.

2 chiếc ô tô liên quan tới vụ tai nạn. Ảnh: OFFB

Tại hiện trường, chiếc xe máy phân khối lớn biến dạng nghiêm trọng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Giao thông qua khu vực cầu Nhật Tân bị ùn ứ kéo dài.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.



