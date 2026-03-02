HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Người đàn ông nhảy xuống sông Sêrêpốk rồi vùng vẫy kêu cứu

Huỳnh Thủy |

Sau khi dừng xe máy giữa cầu, người đàn ông bất ngờ nhảy xuống sông, vùng vẫy kêu “cứu với” giữa dòng nước chảy xiết rồi mất tích.

Chiều 1/3, tin từ UBND xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Tại khu vực cầu Sêrêpốk – ranh giới giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng – vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông nhảy xuống sông mất tích.

Người đàn ông nhảy xuống sông Sêrêpốk kêu cứu và mất tích trong dòng nước xiết - Ảnh 1.

Camera ghi lại cảnh người đàn ông nhảy cầu. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h20 cùng ngày, một người đàn ông mặc quần đùi, áo khoác màu đen đi lại trên cầu Sêrêpốk. Ít phút sau, người này điều khiển xe máy dừng giữa cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông Sêrêpốk.

Thời điểm rơi xuống nước, người đàn ông vùng vẫy và kêu "cứu với". Tuy nhiên, do nước sông chảy xiết, người này nhanh chóng bị chìm xuống. Toàn bộ vụ việc được camera giám sát và người dân đi đường ghi lại bằng điện thoại.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Hòa Phú, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy người đàn ông.

