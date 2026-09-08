Người đàn ông nhặt được xấp tiền 500.000 đồng trên đường

Khi đang di chuyển trên đường, người đàn ông phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy, làm rơi một xấp tiền mặt xuống đường.

Theo thông tin từ phía công an phường Tây Nha Trang, vào trưa ngày 7/9, trong quá trình di chuyển trên đường, anh Vũ Văn Phòng phát hiện người phụ nữ điều khiển xe máy đánh rơi số tiền trên đường tại khu vực trước địa chỉ 75 Yersin, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Sau đó, anh Phòng đã nhanh chóng mang số tiền bị đánh rơi này đến trình báo và bàn giao cho trực ban Công an phường Tây Nha Trang để hỗ trợ tìm chủ sở hữu. Tiếp nhận thông tin, Công an phường đã tiến hành xác minh và thông báo thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để hỗ trợ người dân tìm lại được tài sản đánh rơi.

Số tiền mặt bị rơi trên đường

Được biết, chủ số tiền bị đánh rơi là chị N.T.Th.Q (trú phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà). Tại Công an phường, sau khi kiểm tra và nhận lại đầy đủ số tiền, chị Q bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Vũ Văn Phòng và lực lượng Công an phường Tây Nha Trang đã tận tình hỗ trợ.

Hành động trung thực của anh Phòng đã nhận được rất nhiều lời tán dương từ cộng đồng mạng.

Chị Q. vui mừng vì nhận lai được tài sản.

(Nguồn: Công an phường Tây Nha Trang)