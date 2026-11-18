Từng có 5 năm sinh sống tại Hà Nội, một người đàn ông Nhật Bản đã dành khoảng 10 triệu yen để mở quán trà đá giữa tỉnh Aichi. Từ những chiếc ghế nhựa được mang từ Việt Nam sang bằng máy bay đến bàn cờ tướng, xe đạp chở hoa, mọi chi tiết đều gợi nhớ phố phường Việt Nam.

Giữa khu dân cư ở Nakagawa, tỉnh Aichi (Nhật Bản), có một quán nhỏ mang tên “Trà Đá 2023” với lá cờ đỏ sao vàng nổi bật trước cửa. Nhìn từ bên ngoài, nơi đây chẳng khác một góc quán nước quen thuộc ở Hà Nội: vài chiếc bàn nhựa thấp, ghế nhựa đủ màu, chiếc ô che nắng và những vị khách ngồi nhâm nhi trà đá, trò chuyện bên đường.

Điều đặc biệt là quán không phải do một người Việt mở ra mà thuộc sở hữu của vợ chồng ông Ishiguro, người Nhật Bản. Từng có khoảng 5 năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, ông đem lòng yêu mến văn hóa trà đá vỉa hè và quyết định tái hiện không gian ấy ngay tại quê nhà sau khi nghỉ hưu.

Quán trà đá 2023 ở Nakagawa. Ảnh: Ishiguro.

Để hiện thực hóa ý tưởng, vợ chồng ông đã mua lại mảnh đất rộng khoảng 40m2 cạnh nhà với giá hơn 3 triệu yen (tương đương khoảng 480 triệu đồng). Chi phí xây dựng, trang bị và chuẩn bị nguyên vật liệu tiêu tốn thêm khoảng 7 triệu yen. Tổng số tiền đầu tư lên tới gần 10 triệu yen, tương đương 1,6 tỷ đồng.

Quán được chuẩn bị trong khoảng 10 tháng và chính thức mở cửa vào tháng 10/2024. Con số 2023 trong tên gọi cũng không phải một dấu mốc đặc biệt nào mà chính là số nhà nơi quán tọa lạc.

Tổng số tiền đầu tư vào quán trà đá lên tới gần 10 triệu yen, tương đương 1,6 tỷ đồng.

Mang cả ghế nhựa từ Việt Nam sang Nhật Bản bằng máy bay

Để tạo nên một không gian gần với hình ảnh quán trà đá Hà Nội nhất có thể, vợ chồng ông Ishiguro dành nhiều công sức tìm kiếm và sắp xếp từng món đồ. Những chiếc ghế nhựa thấp đặc trưng được mua trực tiếp tại Việt Nam rồi vận chuyển sang Nhật Bản bằng đường hàng không. Trong khi đó, bàn nhựa và một số vật dụng khác được tìm mua tại các cửa hàng chuyên nhập khẩu hàng hóa Việt Nam ở Nhật.

Không gian quán được trang trí bằng nhiều hình ảnh gắn liền với đường phố Việt Nam. Phía trước có chiếc xe đạp chở đầy hoa, bên trong là góc cắt tóc vỉa hè, bàn cờ tướng, những gói bim bim nhiều màu sắc và tấm biển “Ngõ 2023”. Đặc biệt, trên tường còn xuất hiện những biển báo xe buýt gợi nhắc các bến xe, nhà ga quen thuộc tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Vợ chồng ông Ishiguro dành nhiều công sức tìm kiếm và sắp xếp từng món đồ sao cho giống Việt Nam nhất có thể

Quán có cả khu vực ngồi ngoài trời lẫn không gian bên trong với hơn 20 chỗ. Tuy nhiên, việc tái hiện một quán nước vỉa hè tại Nhật Bản không đơn giản như ở Việt Nam. Do quy định về sử dụng vỉa hè khá nghiêm ngặt, không cho phép tùy ý kê bàn ghế ra lối đi chung, vợ chồng ông phải bố trí khu vực ngồi uống nước trong phần đất thuộc sở hữu riêng.

Bên cạnh đó, cơ sở kinh doanh cũng cần đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, khu vực bếp, phòng thay đồ và nhà vệ sinh theo quy định của địa phương. Vì vậy, dù mang dáng dấp một quán nước vỉa hè bình dị, Trà Đá 2023 vẫn được xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn kinh doanh tại Nhật Bản.

Trà đá 16.000 đồng, cà phê phin và những món ăn vặt đậm chất Việt

Thực đơn tại Trà Đá 2023 được viết hoàn toàn bằng tiếng Việt, với những thức uống quen thuộc như trà đá, trà chanh, cà phê đen, cà phê nâu và bạc xỉu. Một ly trà đá có giá 100 yen, tương đương khoảng 16.000 đồng; trà chanh khoảng 32.000 đồng, trong khi cà phê có giá 48.000-64.000 đồng tùy loại.

Ngoài đồ uống, quán còn phục vụ những món ăn vặt thường thấy ở các hàng nước Việt Nam như hạt hướng dương, bánh tráng nướng và nem rán. Trong đó, hạt hướng dương có giá khoảng 32.000 đồng, bánh tráng nướng khoảng 48.000 đồng.

Một ly trà đá có giá 100 yen, tương đương khoảng 16.000 đồng

Cách pha chế cũng được chủ quán chú trọng để giữ hương vị quen thuộc. Cà phê được pha bằng phin truyền thống thay vì sử dụng máy, còn trà đá được ủ theo tỷ lệ phù hợp, tránh dùng nước quá nóng khiến trà bị chát. Những món ăn, thức uống đều được vợ chồng ông tự chuẩn bị, với nguyên liệu tìm mua tại các cửa hàng chuyên bán sản phẩm Việt Nam.

Ông Ishiguro tự tay chế biến bánh tráng nướng và nem rán. Ảnh: Ishiguro

Sau khoảng 2 năm hoạt động, quán dần trở thành điểm gặp gỡ của cộng đồng người Việt tại khu vực Nakagawa và những địa phương lân cận. Theo các bài viết ghi nhận, khoảng 70% thực khách của quán là người Việt Nam, số còn lại là người Nhật Bản tò mò muốn trải nghiệm văn hóa ăn uống đường phố của Việt Nam.

Lượng khách cũng có sự khác biệt theo mùa. Vào mùa hè, quán có thể bán khoảng 50 ly trà đá mỗi ngày, nhưng khi mùa đông đến, thời tiết lạnh khiến số lượng giảm xuống còn khoảng 10 ly. Dù vậy, vợ chồng ông Ishiguro vẫn duy trì hoạt động của quán, mở cửa từ 14h đến 21h hằng ngày và nghỉ thứ Ba.

Từ một ý tưởng xuất phát sau những năm tháng sinh sống tại Việt Nam, Trà Đá 2023 giờ đây trở thành một góc nhỏ mang hương vị Hà Nội giữa lòng Nhật Bản. Với những người Việt xa quê, nơi đây có thể gợi lại cảm giác thân thuộc qua chiếc ghế nhựa thấp, ly trà mát lạnh và đĩa hướng dương. Còn với người dân bản địa, đó là cơ hội để khám phá một nét sinh hoạt bình dị nhưng đặc trưng của văn hóa đường phố Việt Nam.