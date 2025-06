Người đàn ông mua 8 gói bảo hiểm, khi gặp tai nạn lại bị từ chối bồi thường 47 tỷ đồng, công ty bảo hiểm: “Hợp đồng đã chấm dứt”

Vào tháng 4/2015, ông Vương, một cư dân tại Trùng Khánh, Trung Quốc, đã mua 8 hợp đồng bảo hiểm tai nạn cá nhân từ 7 công ty khác nhau. Tổng số tiền bảo hiểm ông phải chi trả là không hề nhỏ.

Trong toàn bộ hợp đồng đăng ký bảo hiểm, ông đều chỉ định ba người thân là Dương, Trương và Lý làm người thụ hưởng. Người đàn ông này hiểu rằng mua bảo hiểm chỉ để phòng thân, chứ hoàn toàn không muốn sử dụng đến nó.

Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra. Ngày 28/5/2018, trên đoạn đường di chuyển đến nhà người bạn, xe của ông Vương đã mất lái do mưa lớn và đường trơn trượt. Chiếc xe đâm vào hàng rào và lao xuống khúc sông sâu ngay bên đường. Do thời điểm tai nạn vào buổi đêm, không có người qua lại. Ông Vương không nhận được sự giúp đỡ. Lại không biết bơi, ông đã qua đời.

Báo cáo khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong là đuối nước, không liên quan đến bệnh lý nội tại. Điều này đáp ứng các điều kiện tai nạn ngoài ý muốn và "không bệnh" theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau tai nạn, ba người thụ hưởng là Dương, Trương và Lý đã yêu cầu các công ty bảo hiểm chi trả số tiền bảo hiểm theo hợp đồng. Tuy nhiên, cả 7 công ty bảo hiểm đều từ chối với lý do nghi ngờ ông Vương gian lận bảo hiểm.

Họ lập luận rằng ông Vương đã mua nhiều hợp đồng bảo hiểm tai nạn cá nhân trong thời gian ngắn, từ ngày 10/4 đến 25/4/2015. Tuy nhiên, ông lại không tiết lộ việc đã mua bảo hiểm từ các công ty khác.

Ngoài ra, ông Vương chỉ chọn sản phẩm bảo hiểm tử vong do tai nạn với giá trị cao. Trong khi ông hạn chế mua bảo hiểm y tế liên quan đến bệnh tật. Điều này được các công ty bảo hiểm cho là bất thường và có dấu hiệu gian lận.

Các công ty bảo hiểm cho rằng hành vi không trung thực của ông Vương khi cung cấp thông tin cho phép họ chấm dứt hợp đồng và từ chối chi trả.

Sau khi xem xét vụ việc, tòa án xác định cái chết của ông Vương là tai nạn giao thông, thuộc phạm vi bảo hiểm được quy định trong hợp đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng không phát hiện ra điểm bất thường.

Tòa án nhấn mạnh rằng các công ty bảo hiểm không cung cấp đủ bằng chứng để chứng minh cáo buộc gian lận. Theo luật, trách nhiệm chứng minh thuộc về các công ty bảo hiểm, và việc không đưa ra bằng chứng thuyết phục khiến họ phải chịu hậu quả pháp lý.

Cuối cùng, tòa án phán quyết rằng 7 công ty bảo hiểm phải chi trả tổng cộng 13 triệu NDT (khoảng 47 tỷ đồng) theo đúng thỏa thuận hợp đồng cho ba người thụ hưởng. Phán quyết này không chỉ giải quyết tranh chấp mà còn đặt ra tiền lệ quan trọng về trách nhiệm của các công ty bảo hiểm trong việc chứng minh cáo buộc gian lận.

(Theo Baidu)