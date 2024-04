Doanh nhân kín tiếng mới trở thành Chủ tịch DN sở hữu tòa tháp đắt giá nhất khu vực Ba Son

Theo Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp, vào ngày 27/3, CLV Investment 6 Limited đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 103,5 tỷ đồng đang sở hữu, tương đương 5% vốn điều lệ Capitaland Tower cho hai nhà đầu tư trong nước là ông Nguyễn Mạnh Kiên (2,5%) và ông Nguyễn Tân Hưng (2,5%).



Đồng thời, ông Lương Phan Sơn - cổ đông lớn nhất của Capitaland Tower cũng được bổ nhiệm vào ghế Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV), thay thế cho người tiền nhiệm Hui Ho Wai Clement.

Trước đó vào tháng 11/2023, ông Lương Phan Sơn đã trở thành cổ đông chi phối của Capitaland Tower khi đứng tên cho phần vốn góp 1.966,5 tỷ đồng, tương đương 95% vốn điều lệ công ty này. Ở chiều ngược lại, CLV Investment 6 Limited giảm tỷ lệ sở hữu từ 95% xuống còn 5%.

Capitaland Tower là đơn vị được chấp thuận đầu tư dự án công trình tòa nhà văn phòng, thương mại - dịch vụ Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son vào ngày 6/10/2017. Dự án nằm bên bờ sông Sài Gòn, trung tâm quận 1, TP HCM, được xây dựng trên khu đất quy mô 6.042,0 m2 với tên thương mại là The Sun Tower.

Ảnh phác thảo khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son tại quân 1, TP.HCM.

Ông Lương Phan Sơn là ai?

Ông Lương Phan Sơn sinh năm 1963 tại Thái Bình có trình độ cử nhân cơ khí tại Liên Bang Nga. Sau thời gian học tập, công tác tại Nga, ông trở về Việt Nam vào khoảng năm 1994 rồi đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh từ năm 1994 đến 1997.

Tiếp đến, ông Lương Phan Sơn trở thành thành viên HĐQT của VPBank từ tháng 4/2012 đến tháng 10/2012 và từ tháng 4/2013 đến tháng 4/2017.

Sau khi rời VPBank, tháng 3/2020, ông Lương Phan Sơn xuất hiện với vai trò là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật của CTCP Liên Sơn. Đây là công ty trồng rừng và chăm sóc rừng thành lập tháng 5/2007 có trụ sở tại thôn Đài Chuối, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Doanh nghiệp này còn được biết đến là thành viên trong liên danh đầu tư xây dựng dự án Vega City Vân Đồn với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng.

Ngoài CTCP Liên Sơn, ông Lương Phan Sơn trong những năm qua còn tham gia góp vốn thành lập nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và tham gia M&A nhiều dự án lớn. Vị doanh nhân này hiện là một trong những người đã sáng lập CTCP Thương mại Dịch vụ Ngọc Phú Vinh, CTCP Bất động sản Minh Tiến Phúc và CTCP Phát triển Bất động sản Thiên Bảo Phú.

Vào tháng 12/2022, BĐS Thiên Bảo Phú ký thỏa thuận đặt cọc nhằm mục đích thực hiện chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An. Dự án rộng 117,4ha tại phường An Phú, thành phố. Thủ Đức, TP. HCM do CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) làm chủ đầu tư hiện có tên thương mại là The Global City. Tới tháng 2/2023, Ngọc Phú Vinh và Minh Tiến Phúc tiếp tục có thỏa thuận đặt cọc thực hiện chuyển nhượng một phần dự án này.

Ông Lương Phan Sơn.

Trong thời gian gần đây, tên tuổi của ông Lương Phan Sơn đã gây chú ý trở lại khi vị doanh nhân này góp mặt trong nhóm cổ đông đã tham gia mua cổ phần của công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại SDI - đơn vị đang gián tiếp sở hữu 41,5% vốn của Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE).

Cụ thể, vị doanh nhân này hiện đang đang nắm 36% vốn của công ty TNHH Đầu tư kinh doanh và Phát triển Thiên Phúc - đơn vị sở hữu 16% cổ phần của SDI. Công ty Thiên Phúc có trụ sở tại cư xá Bình Thới, quận 11, TP. HCM;

Cổ đông sáng lập gồm bà Huỳnh Thanh Trúc nắm 51% và Huỳnh Thiên Phúc 49%. Đến ngày 25/33, công ty Thiên Phúc tăng vọt vốn lên 1.225 tỷ đồng, trong đó bà Trúc giảm tỷ lệ sở hữu còn 49%, ông Phúc (giữ chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật) giảm còn 15% và xuất hiện cổ đông mới là ông Lương Phan Sơn nắm 36%.

Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son trên khu đất "đắc địa" tại TP.HCM

Quay trở lại với Capitaland Tower, doanh nghiệp này thành lập ngày 4/4/2016 với quy mô vốn điều lệ 4,48 tỷ đồng . Ban đầu chủ sở hữu của doanh nghiệp này là do CVH Cayman Holdings Limited. Đến tháng 2/2019, CLV Investment 6 Limited lần đầu được công bố là cổ đông chi phối Capitaland Tower khi sở hữu 98% vốn điều lệ.

Chỉ sau một năm hoạt động, Capitaland Tower có 2 lần tăng vốn mạnh, nâng quy mô vốn điều lệ đạt mức 2.070 tỷ đồng như hiện nay. Vào ngày 6/10/2017, Capitaland Tower được UBND TP HCM cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án công trình tòa nhà văn phòng, thương mại - dịch vụ Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son.

Tòa nhà này còn được biết đến với cái tên khác là "Landmark 60 Bason" và gần nhất là Marina Central Tower - đây cũng được coi là công trình điểm nhất của khu phức hợp Grand Marina Saigon tại khu vực Ba Son, quận 1, TP.HCM.

Hình ảnh toà tháp The Sun Tower.

Trong tháng 7/2023, doanh nghiệp này đã huy động được hơn 12.200 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong một ngày qua đó trở thành công ty bất động sản phát hành trái phiếu lớn nhất trong năm 2023. Bốn lô trái phiếu do Capitaland Tower phát hành có kỳ hạn 5 năm với mức lãi suất chỉ 1%/năm.

Ngoài phần lãi suất được hưởng, người sở hữu trái phiếu có quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ số tiền tương ứng với gốc và lãi để góp vào vốn điều lệ của Capitaland Tower, qua đó trở thành thành viên góp vốn của công ty này.