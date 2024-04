Chuỗi cửa hàng bán lẻ của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang và kết quả kinh doanh gây bất ngờ

Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce là thành viên Tập đoàn Masan. Wincommerce là doanh nghiệp sở hữu và vận hành chuỗi siêu thị WinMart và cửa hàng tiện ích WinMart+. Doanh nghiệp này do Tập đoàn Masan mua lại từ Tập đoàn Vingroup.



Song hành cùng WinCommerce, WinEco là doanh nghiệp chuyên cung cấp những sản phẩm nông sản sạch với 12 nông trường trên khắp Việt Nam. The Supra là là doanh nghiệp logistic. Nhờ công ty con Supra, khoảng 50% hàng hóa của Wincommerce đã được xử lý, chi phí logistics trên mỗi đơn vị giảm11% trong năm 2023

Mới đây, WinCommerce đã công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, năm 2023, doanh nghiệp này ghi nhận lỗ sau thuế 599,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lãi 1.981,1 tỷ đồng. Như vậy, nếu như năm 2022, tính trung bình mỗi ngày chủ chuỗi siêu thị Winmart lãi 5,4 tỷ đồng thì năm 2023, con số này là lỗ khoảng 1,6 tỷ đồng.

Điều này cũng không phải là quá khó hiểu khi ngành bán lẻ trong năm vừa qua gặp rất nhiều khó khăn. Ngay cả Bách Hóa Xanh - chuỗi siêu thị có doanh thu lớn nhất Việt Nam cũng ghi nhận lỗ hơn 1.200 tỷ đồng, luỹ kế từ khi thành lập lên lỗ hơn 8.600 tỷ đồng.

Cùng với đó, vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2023 của Wincommerce đạt 4.355,2 tỷ đồng, giảm 12,1% so với so với mức 4.954,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022. Hệ số nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 là 3,45 lần, tương ứng khoảng 15.025 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả cuối năm 2022 là 2,9 lần, do đó nợ phải trả tính ra ở mức 14.369 tỷ đồng.

Tổng tài sản của doanh nghiệp này ghi nhận đến cuối năm 2023 là 19.381 tỷ đồng, không đổi so với mức 19.323 tỷ đồng cuối năm 2022.

Doanh nghiệp còn 31 lô trái phiếu còn lưu hành với lãi suất 9,2-9,9%/năm. Dư nợ trái phiếu tại thời điểm cuối năm 2023 ở mức 4.137,4 tỷ đồng.

Theo báo cáo phân tích của Công ty chứng khoán KB Việt Nam, trong năm 2024, Wincommerces sẽ tiếp tục mở cửa hàng mới nhằm gia tăng độ phủ, các cửa hàng cũ tiếp tục gia tăng doanh thu trung bình trên cửa hàng khi sức mua hồi phục. Công ty chứng khoán này cũng nhận định, trong năm 2024 chuỗi WCM vẫn chưa thể đạt điểm hoà vốn.