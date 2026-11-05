Người đàn ông mất tích và được cho là đã chết suốt 27 năm.

Một người đàn ông mất tích và được cho là đã chết suốt 27 năm, đã được tìm thấy còn sống trong hầm nhà hàng xóm, chỉ cách nhà ông ta 200 mét.

Omar Bin Omran mất tích ở tuổi 17 tại thành phố Djelfa của Algeria trong cuộc nội chiến đẫm máu của nước này, người thân của anh tin rằng anh đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh.

Omar Bin Omran

Omar, khi đã 45 tuổi, được tìm thấy bên trong một chuồng tạm bợ được phủ kín bởi nhiều lớp rơm trong khu đất của người hàng xóm.

Vụ việc chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi văn phòng công tố Algeria nhận được đơn khiếu nại cho rằng Omar đang bị giam giữ trong một ngôi nhà thuộc sở hữu của một người sống gần đó. Một quan chức tòa án cho biết: “Sau khi nhận được báo cáo này, viện trưởng đã ra lệnh mở cuộc điều tra sâu rộng và các sĩ quan đã đến ngôi nhà nói trên.”

Omar Bin Omran được tìm thấy còn sống sau khi mất tích 27 năm. Nguồn: Ennahar TV

Việc Omar được giải cứu đã khiến gia đình anh bàng hoàng sau gần ba thập kỷ không biết anh ở đâu hay còn sống hay không. Anh họ của anh, Khaled Rgueb, đã mô tả khoảnh khắc người thân biết tin Omar còn sống sót: “Họ tìm thấy anh ấy trong một chuồng gia súc, nơi nghi phạm nuôi cừu, phủ đầy rơm, và thật may mắn là anh ấy đã được cứu sống.”

Ông Rgueb cho biết tình trạng sức khỏe của Omar dường như không nguy kịch, nhưng cảnh báo rằng vụ việc đã gây ra tổn thương tâm lý đáng kể.

“Tôi không có thông tin gì về anh ấy nhưng theo những gì tôi thấy thì tình trạng sức khỏe của anh ấy tốt, không nguy kịch. Anh ấy đang trong trạng thái tâm lý sốc, và hơn cả sốc, anh ấy sợ hãi, nghĩa là anh ấy không quen với việc ở bên ngoài.”

Ông cho biết thêm rằng Omar đã nhận được sự hỗ trợ chuyên môn sau khi được giải cứu, đồng thời khẳng định: “Hiện tại, Omar vẫn đang được chăm sóc về mặt trị liệu và tâm lý. Tôi thấy gia đình cậu ấy đang vô cùng sốc.”

Theo các báo cáo của truyền thông Algeria, Omar sau đó đã kể với người thân rằng anh luôn nhìn thấy họ đi ngang qua nơi mà anh bị giam giữ. Mặc dù ở rất gần nhà, anh tin rằng mình không thể trốn thoát vì kẻ bắt giữ đã thao túng anh.

Các báo cáo cũng cho rằng con chó cưng của Omar vẫn ở gần khu đất của kẻ bắt cóc sau khi anh mất tích. Tờ El Khabar của Algeria cáo buộc rằng con vật cuối cùng đã bị nghi phạm đầu độc nhằm ngăn cản gia đình tiếp tục tìm kiếm trong khu vực. Cáo buộc này chưa được xác minh một cách độc lập.

Omar được phát hiện hơn một thập kỷ sau khi mẹ của anh qua đời.

Một người hàng xóm nói với đài truyền hình Bilad của Algeria: “Người mẹ đáng thương của cậu ấy đã qua đời khi cậu ấy đang bị giam cầm mà không hề biết chuyện gì đã xảy ra với con trai mình, không hề biết rằng suốt thời gian đó cậu ấy thực sự ở ngay bên cạnh bà.”

Nghi phạm bắt cóc, một người đàn ông 61 tuổi, được cho là đã cố gắng bỏ trốn khi Omar bị phát hiện, nhưng đã bị bắt giữ. Sau đó, chính quyền Algeria thông báo rằng 6 nghi phạm đã bị bắt giữ. 2 người khác được đặt dưới sự giám sát của tòa án, có nghĩa là họ có thể được tự do trong khi các thủ tục tố tụng vẫn đang tiếp diễn, vì cuộc điều tra về sự mất tích của Omar vẫn đang được tiến hành.

Nguồn: VT