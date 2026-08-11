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Người đàn ông mặc áo nâu đánh chú tiểu thậm tệ ở Phú Thọ: Hé lộ lai lịch, đã bị công an tạm giữ

Lam Giang (Tổng hợp)
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Nhà chùa rất lấy làm tiếc, xấu hổ và e thẹn vì đã quản lý không tốt, để xảy ra sự việc như vậy.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc áo nâu cầm roi vụt liên tiếp vào người một chú tiểu, mặc cho chú tiểu la khóc, van xin đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Được biết, sự việc xảy ra tại chùa Bầu (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ).

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, đại diện chùa Bầu xác nhận sự việc xảy ra tại chùa vào khoảng 7 giờ sáng ngày 10/8. Thời điểm này, chư tăng nhà chùa đều đi vắng. Còn người đàn ông trong clip không phải thầy tu hay tỳ kheo mà là phật tử (cữ sĩ). Người này mới xin về chùa tu tập được hơn 3 tháng.

Sau khi xảy ra sự việc, nhà chùa đã trình báo cơ quan công an. Ngay trong sáng 10/8, Công an phường Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ đã xuống chùa làm việc, tạm giữ người đàn ông. Cơ quan chức năng cũng đưa 5 chú tiểu đi giám định thương tích để điều tra, làm rõ.

Người đàn ông mặc áo nâu đánh chú tiểu thậm tệ: Hé lộ lai lịch, đã bị công an tạm giữ - Ảnh 1.

Người đàn ông dùng roi đánh chú tiểu dã man. (Ảnh: Cắt từ clip)

Đại diện bộ phận truyền thông chùa Bầu bày tỏ, nhà chùa rất lấy làm tiếc, xấu hổ và e thẹn vì đã quản lý không tốt, để xảy ra sự việc như vậy. Nhà chùa không thể cổ súy cho hành động như vậy nên đã đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trao đổi trên báo VTC News, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phúc cho biết địa phương đang xác minh thông tin cháu bé bị người mặc áo nâu đánh đập thậm tệ. Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phúc đã yêu cầu công an, các phòng ban của phường xác minh, báo cáo lên tỉnh. Quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm.

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Tags

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