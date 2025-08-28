Rạng sáng 1/1/2024, tại thành phố Dương Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), một vụ việc rúng động dư luận đã xảy ra. Đối tượng họ Lý đã lẻn vào nhà riêng của một phụ nữ họ Vũ khi chồng cô đi vắng. Theo lời khai, Lý chỉ cần đẩy cửa là có thể xông thẳng vào nhà. Khi phát hiện cô Vũ đang ngủ một mình, hắn dùng miếng vải tẩm thuốc gây mê khiến nạn nhân bất tỉnh, rồi chích kim lấy máu từ cánh tay cô.

Vụ việc bị gián đoạn khi chồng cô Vũ bất ngờ trở về và dùng ấm nước tấn công, buộc kẻ đột nhập tháo chạy. Sau khi tỉnh lại, nạn nhân cho biết: “Tôi thấy một dây garo trên giường, loại thường dùng trong bệnh viện để lấy máu. Tôi cũng cảm thấy đau ở cánh tay trái, có vết kim tiêm và vết máu.”

Lý đã gây mê rồi lấy máu nạn nhân (Nguồn: Shutterstock)

Kết quả giám định pháp y từ Trung tâm Nhận dạng Chứng cứ Pháp y thuộc Sở Công an Dương Châu cho thấy trên tấm vải đen có chứa dấu vết thuốc gây mê sevoflurane và isoflurane. Đây là hai loại thuốc gây mê dạng hít bị kiểm soát chặt chẽ, chỉ được phép dùng bởi bác sĩ vì có thể gây sốc hoặc tử vong nếu lạm dụng.

Tại tòa, Lý khai rằng hắn “làm vậy để giải tỏa căng thẳng”: “Tôi chỉ thích lẻn vào nhà người khác, nó cho tôi cảm giác hồi hộp”. Hồ sơ cho thấy đối tượng từng nhiều lần phạm tội, bao gồm trộm cắp, hiếp dâm, xâm nhập trái phép, và từng bị tạm giam vì xâm phạm quyền riêng tư. Trong vụ án lần này, tòa chỉ tuyên án Mâu hai năm tù giam với tội danh xâm nhập trái phép.

Sau khi được Red Star News đưa tin, vụ việc đã thổi bùng làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Một cư dân mạng bức xúc: “Hành động của anh ta rõ ràng là có chủ đích, thế thì tại sao lại không bị xử tội cố ý gây thương tích? Nạn nhân không bị tổn thương về thể chất hay tâm lý sao?”

Nguồn: South China Morning Post