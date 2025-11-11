Người đàn ông lao ô tô vào đám đông, gây hỗn loạn trong đêm ở Nghệ An: Hé lộ nguyên nhân

Đoạn clip dưới đây ghi lại sự việc xảy ra vào tối ngày 10/11 tại khu vực khối Trung Cấp (phường Thái Hòa, Nghệ An). Theo thông tin trên báo Nghệ An, sự việc xảy ra tại một quán hải sản vừa mới khai trương trên địa bàn. Tại đây, một nhóm người đã phát sinh mâu thuẫn.

Trả lời trên báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), ông Hoàng Nghĩa Thái- Chủ tịch UBND phường Thái Hoà (Nghệ An) xác nhận vụ việc nói trên. Ông thông tin thêm rằng tại sự kiện khai trương quán ăn thì có một số người đốt pháo nổ.

Lúc này một người đàn ông ngồi trong ô tô màu xám đỗ gần đó được cho là đã dùng thiết bị quay lại cảnh nổ pháo. Thấy người này quay video, một số người ở ngoài xe tiếp cận yêu cầu không được quay khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, một người đàn ông (trú tại phường Thái Hòa) đã điều khiển ô tô con màu xám liên tục tăng ga lùi rồi tiến, xung quanh có nhiều người lớn cầm gậy, vật dụng tấn công xe tạo nên cảnh hỗn loạn trong đêm. Vụ việc khiến 2 người bị thương. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Công an phường Thái Hoà và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang điều tra, làm rõ vụ việc.