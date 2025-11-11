Ngày 10 tháng 11 được nhiều dân mạng "xin vía": Đây là lý do!

Ngay sau khi có kết quả xổ sổ miền Nam ngày 10/11, nhiều đại lý đã lên tiếng xác nhận đã bán nhiều vé số trúng thưởng lớn. Những hình ảnh vé số với dãy số may mắn được dân mạng chia sẻ nhiều trên mạng xã hội và "xin vía" để có may mắn trúng số.

Theo thông tin trên tờ Thanh Niên, đại lý vé số Minh Chánh ở Đồng Tháp xác nhận vừa đổi thưởng 9 tờ vé số trúng an ủi đài Đồng Tháp, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10/11. Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 443667, tổng trị giá 450 triệu đồng (chưa tính thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của xổ số Đồng Tháp ngày 10/11 thuộc về dãy số 643667.

Trong khi đó, đại lý vé số Phát Tài ở Vĩnh Long cũng chia sẻ hình ảnh 3 tờ vé số trúng an ủi cùng loạt vé trúng giải khuyến khích xổ số TP.HCM ngày 10 tháng 11. Dãy số an ủi đài này là 937009, trong khi dãy độc đắc có dãy số 837009.

Một đại lý vé số khác ở TP.HCM cũng chia sẻ hình ảnh đổi thưởng tờ vé số trúng giải an ủi xổ số Cà Mau ngày 10/11. Giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về dãy số 166946, còn vé trúng an ủi trên có dãy số 266946.

Những dãy số may mắn trúng giải trong ngày 10/11.

Trước đó, câu chuyện trúng vé số của cả xóm cũng khiến dân mạng không khỏi xôn xao. Theo thông tin chia sẻ từ phía đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) thì họ vừa đổi thưởng 13 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 8/11. Cụ thể những tờ vé số có dãy 476053 thuộc đài Bình Phước trúng độc đắc trị giá 26 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Được biết, chủ nhân của những tờ vé số đó là nhiều người ở cùng một xóm. Người bán dạo đến xóm mời mua, người dân ở đây đã mua ủng hộ và không ngờ trúng độc đắc. Khách trúng đều nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. Người dân ở xóm chia sẻ họ thường chọn những tờ có 2 số cuối là 35 hoặc 53 để mua cầu may.