Người đàn ông làm ruộng đào được cây gỗ dài 20m tỏa mùi thơm, cảnh sát lập tức đến phong tỏa hiện trường

Ngày 3/11/2010, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Tây đưa tin về một phát hiện kỳ lạ ở thôn Bình An, thành phố Lai Tân. Trước đó, một người dân trong làng, khi đang canh tác, tình cờ đào được một “kho báu” trên ruộng nhà hàng xóm. Chủ ruộng vội chạy ra xem và thấy một hố đất sâu, bên trong chứa nhiều khúc gỗ lớn. Nghe tin, dân làng cũng kéo đến tụ tập xung quanh, bàn tán sôi nổi.

Thoạt nhìn, những khúc gỗ này toàn màu đen kịt, khiến mọi người nghi ngờ liệu đây có phải là kho báu thật sự hay không. Họ thừa nhận chưa từng thấy cây gỗ nào to đến vậy và cảm giác những khối gỗ ấy không giống những cây gỗ bình thường, dù không rõ giá trị thực sự. Để chắc chắn, người dân đã báo cho cảnh sát địa phương và chuyên gia đến phong tỏa hiện trường và kiểm tra.

Ảnh: Sohu

Chủ nhân mảnh đất, ông Tô, kể lại rằng trước đó trên đất nhà ông chỉ có một khối gỗ dài khoảng 20cm, màu đen như than, nhưng ông và người dân địa phương không chú ý. Khi nghe tin có người đào được kho báu trên đất nhà mình, ông chạy đến và nhận ra khối gỗ 20cm đó hóa ra chỉ là phần đầu lộ ra của cây gỗ dài.

Khi đào sâu hơn, mọi người phát hiện bốn khúc cây lớn dưới lòng đất, cây lớn nhất có đường kính khoảng 2m và dài gần 20m. Để đưa những cây gỗ này lên, người dân phải đào một hố sâu hơn 10m. Khi các chuyên gia nhặt mảnh gỗ rơi ra, họ nhận thấy thớ gỗ rất rắn chắc và tỏa ra 1 mùi thơm thoang thoảng, khác hẳn gỗ thông thường.

Ngày 2/11/2010, sau khi thẩm định kỹ lưỡng, các chuyên gia xác định đây là loại gỗ quý gọi là “gỗ âm trầm”, loại gỗ vô cùng hiếm tại Quảng Tây, khiến mọi người càng tò mò. Kết quả kiểm tra còn cho thấy, tuổi thọ của cây gỗ lớn nhất đã hơn 500 năm tuổi, rất quý hiếm và có giá trị kinh tế cực cao. Tính theo giá trên thị trường vào thời điểm đó, các chuyên gia ước tính cây gỗ này có giá trên 10 triệu NDT (hơn 37 tỷ đồng), thậm chí cao hơn nữa tùy thời điểm.

Ảnh: Sohu

Theo các chuyên gia, gỗ âm trầm còn được gọi là gỗ cổ trầm, là giống gỗ quý còn được biết đến với tên gọi “Đông Phương Thần Mộc”. Loại gỗ này được hình thành từ những cây cổ thụ cách đây hàng nghìn năm thậm chí hàng vạn năm, bị chìm, vùi lấp xuống sông do các nguyên nhân tự nhiên như mưa lớn, động đất, sấm sét và lũ lụt.

Theo thời gian, chúng tạo thành một kết cấu độc đáo và đẹp mắt. Vì có đặc điểm là hương thơm tự nhiên, chắc thịt, thớ gỗ mịn gần như không có xơ gỗ, chống ẩm cực kỳ tốt, không bao giờ lo bị mục nát nên gỗ âm trầm rất được ưa chuộng để làm đồ nội thất hoặc các tác phẩm truyền thần.

Gỗ âm trầm không chỉ có giá trị kinh tế mà còn mang ý nghĩa nghiên cứu rất lớn. Trong lịch sử Trung Quốc, chỉ có vua chúa mới có thể sở hữu loại gỗ này. Các chuyên gia xác định việc phát hiện gỗ quý tại thôn Bình An có giá trị to lớn trong việc nghiên cứu những thay đổi địa chất và biến đổi khí hậu tại Quảng Tây. Có thể nói, gỗ âm trầm không chỉ là báu vật mà còn là nguồn tài nguyên quý hiếm không tái tạo, có giá trị văn hóa phi vật thể cực kỳ cao.

(Theo Sohu)