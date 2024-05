Thông tin Bộ Công an ngày 29/5 cho biết, Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa mới đây đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đức Duy (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Kon Tum) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Thạch Thành phát hiện Nguyễn Đức Duy sử dụng tài khoản "Vu Nam Lee" trên mạng xã hội Facebook, vào nhóm kín để đăng bán các loại súng, đạn, đồ chơi thể thao…

Khi có người liên hệ muốn mua súng, đạn và các loại "đồ chơi" (vũ khí), Duy yêu cầu người mua đặt cọc số tiền từ 5 - 10 triệu đồng tùy vào loại súng hoặc "đồ chơi" mà các đối tượng cần mua. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Duy lập tức chặn các hình thức liên lạc với người mua và chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Đối tượng Nguyễn Đức Duy - Ảnh: Bộ Công an

Theo kết quả xác minh ban đầu, Công an huyện Thạch Thành đã xác định Nguyễn Đức Duy đã lừa hơn 100 người trên toàn quốc với tổng số tiền lừa đảo trên 500 triệu đồng. Ngày 27/5, Công an huyện Thạch Thành đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Duy để điều tra, mở rộng vụ án.

Bộ Công an cảnh báo, việc mua bán trái phép vũ khí cũng là hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Do vậy, mỗi người dân hãy tự giác và vận động người thân, bạn bè của mình chủ động giao nộp, không mua bán, chế tạo và sử dụng các loại vũ khí khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, tránh để các đối tượng phạm tội lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.