Người đàn ông kinh doanh tự do trúng độc đắc hơn 41 tỷ đồng

Chiều 21/6, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) - Bộ Tài chính cho biết, đơn vị này vừa trao giải độc đắc của sản phẩm Mega 6/45 trị giá hơn 41 tỷ đồng cho anh H.M.H (ngụ Hà Giang).

Anh H. may mắn trúng độc đắc hơn 41 tỷ đồng.

Anh H. là người may mắn trúng độc đắc của kỳ quay 1.210 nhờ một trong ba bộ số bao 7. Theo đó, bộ số bao 7 là: 01 – 02 – 03 – 08 - 13 – 26 – 34 đã chứa dãy số độc đắc là 01 - 02 - 08 - 13 - 26 - 34.

Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, anh H. thực lãnh khoảng hơn 37 tỷ đồng. Ngoài ra, anh H. cũng trúng thêm 6 giải nhất trị giá 60 triệu đồng.

Anh H. mua ba dãy số bao 7 thì trúng độc đắc ở dãy thứ 3.

Được biết, tấm vé may mắn này được phát hành ở một điểm bán tại thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Anh H. cho biết bản thân đang kinh doanh tự do và sinh sống tại Hà Giang. Tại buổi trao giải, anh H. đã trao tặng Quỹ xã hội Tâm Tài Việt 400 triệu đồng.

Đại diện Vietlott chia sẻ, đây là giải thưởng lớn nhất của Vietlott từng được trao tại Hà Giang.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2024, anh N.T.D (ngụ Hải Phòng) cũng đã nhận giải độc đắc của sản phẩm Mega 6/45 trị giá gần 70 tỷ đồng. Anh D. cũng là người trúng giải Jackpot lớn nhất tại Hải Phòng từ trước đến nay.

Được biết, anh D. hiện đang làm công nhân tại khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng. Tấm vé may mắn của anh D. được phát hành tại số 403 Đà Nẵng (phường Hải An, quận Hải An, TP Hải Phòng).