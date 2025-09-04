Người đàn ông kiện vợ cũ vì phát hiện cả 2 con trai đều không phải con ruột, đòi bồi thưởng 1,4 tỷ đồng

Anh Jiang Hongtao, 45 tuổi, ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc phát hiện cả hai con trai 21 tuổi và 11 tuổi không phải con mình, nên khởi kiện vợ cũ.

Theo tòa án, cuộc hôn nhân của Jiang tan vỡ năm 2022. Khi ly hôn, anh để lại toàn bộ tài sản cho vợ và hai con trai, chỉ giữ chiếc xe ôtô.

Jiang đã khởi kiện vợ cũ vì lừa dối suốt 20 năm - Ảnh: Weibo

Tháng 9/2024, Jiang tái hôn. Con trai lớn tên Runze vẫn thường xuyên về nhà đòi tiền. Một lần tranh cãi, Runze buột miệng nói "Ông không phải là cha tôi".

Anh Jiang nghi ngờ, lén lấy bàn chải đánh răng của con đi xét nghiệm ADN và phát hiện không có quan hệ huyết thống. Kết quả kiểm tra tiếp theo cho thấy người con thứ hai cũng không phải con ruột.

"Vợ cũ gây ra cho tôi tổn thương to lớn", anh nói. Cha mẹ Jiang cũng nói đau xót khi biết những đứa cháu mình chăm bẵm hơn 20 năm nhưng không có quan hệ máu mủ.

Jiang kiện vợ cũ, yêu cầu bồi thường 100.000 tệ (369 triệu đồng) tổn thất tinh thần, cùng hoàn trả 300.000 tệ (1,1 tỷ đồng) tiền cấp dưỡng và học phí đã chi trả. "Tôi cũng muốn vạch rõ ranh giới với vợ cũ và hai đứa trẻ, không muốn dính dáng nữa", Jiang nói.

Tuy nhiên, Runze đã phản đối tính hợp pháp của xét nghiệm quan hệ cha con và cáo buộc vợ hiện tại của Jiang đã thao túng kết quả. Cùng với đó, mẹ của Runze bác bỏ yêu cầu bồi hoàn tiền cấp dưỡng, chỉ chấp nhận điều khoản "tổn thất tinh thần" theo tiêu chuẩn địa phương và đề nghị hủy thỏa thuận ly hôn.

Người con trai Runze lên mạng tuyên bố từ mặt cha và khẳng định vợ mới của cha đã thao túng kết quả xét nghiệm

Tòa án xác nhận cả hai con trai không có quan hệ huyết thống với Jiang, song chưa công bố phán quyết cuối cùng.

Ngày 24/8, người con trai Runze đăng video nói tòa thiên vị cho anh Jiang, đồng thời cho biết đã cắt đứt quan hệ với gia đình này. Runze gửi lời chúc đến Jiang và vợ mới, mong họ đối xử tốt với ông bà nội.

Sự việc này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, với các bài đăng liên quan nhận được hơn 30 triệu lượt xem.

Một người quan sát nhận xét: "Jiang là nạn nhân. Ông ta đã nuôi hai đứa con trai không phải của mình trong suốt 22 năm, và cuối cùng, một trong hai đứa vẫn muốn lấy tiền của ông ta."

Một người khác nói thêm: "Tôi ủng hộ Jiang đòi công lý. Người đáng trách nhất là người vợ cũ không chung thủy."