Người đàn ông khoảng 72kg chưa rõ danh tính tử vong trong rừng phòng hộ Dầu Tiếng

Ngày 25-4, Công an xã Tân Hòa (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang xác minh danh tính và tìm thân nhân một người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân, được phát hiện tại khu vực rừng phòng hộ Dầu Tiếng.

Phát hiện thi thể nam giới trong rừng phòng hộ Dầu Tiếng

Theo thông tin ban đầu, trưa 24-4, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam giới tại bãi đất trong rừng phòng hộ, thuộc ấp Con Trăn, xã Tân Hòa.

Ngay sau đó, Công an xã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra.

Bước đầu xác định, nạn nhân là nam, cao khoảng 1,66 - 1,68 m, nặng khoảng 72 kg, mặc quần thể thao màu đen, không mặc áo.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an xã Tân Hòa đề nghị ai là thân nhân nạn nhân hoặc có thông tin liên quan, khẩn trương liên hệ để phối hợp xác minh, giải quyết. Mọi thông tin xin cung cấp qua số trực ban: 02763.750.421.