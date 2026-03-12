Người đàn ông hô "mượn" rồi nhảy lên xe máy phóng đi: Lý do khiến cả gia đình từ hoảng hốt sang… thở phào

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại tình huống có phần hy hữu diễn ra ở Bắc Ninh vào chiều ngày 25/2 vừa qua. Theo nội dung đoạn clip thì vào thời điểm đó, lực lượng chức năng đang đuổi bắt một đối tượng phạm tội trên đường.

Trong quá trình này, một chiến sĩ phát hiện thấy chiếc xe máy vẫn cắm chìa dựng trước cửa quán ăn ở Bắc Ninh nên liền hô to "mượn, mượn, mượn" rồi nhảy lên xe phóng đi.

Các thành viên trong gia đình hoảng hốt tưởng trộm nên vội lao ra ngoài thì được một chiến sĩ khác chạy tới giải thích tình huống. Sau khi hiểu vấn đề thì tất cả đều thở phào và chờ đợi.

Tình huống căng thẳng nhưng pha chút hài hước này đang được chia sẻ, bình luận rôm rả trên các diễn đàn.

Đoạn clip đang nhận được sự quan tâm trên MXH.

Thông tin trên Tri Thức - Znews, chị Oanh Nguyễn - chủ quán ở Bắc Ninh xác nhận tình huống trong clip trên xảy ra ở trước quán nhà chị.

Chị Oanh cho hay lúc đó thấy nhiều người chạy nhanh qua khu vực trước cửa quán. Trong lúc chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một người trong số đó vội vã chạy đến, lấy chiếc xe máy đang dựng ngoài cổng quán vẫn cắm sẵn chìa rồi phóng đi. Cả gia đình khi ấy tưởng bị trộm xe nên rất hoảng.

Khi chị Oanh và chồng chạy ra ngoài thì được một người xuất trình thẻ ngành và giải thích rằng họ là công an đang truy đuổi tội phạm và phải mượn tạm xe để tiếp tục truy bắt. Ban đầu, chị Oanh khá bối rối vì chưa rõ thực hư ra sao.

Khoảng hơn 1 tiếng sau, người mượn xe quay lại quán và trả lại phương tiện. Theo chị Oanh, lúc đó họ thông báo đã bắt được đối tượng và không quên gửi lời cảm ơn vì chiếc xe đã giúp họ kịp thời truy đuổi.