Người đàn ông giật và xé phiếu đo nồng độ cồn của CSGT giữa phố

Sự việc được nhắc tới xảy ra vào khoảng 21h20' tối ngày 19/1 vừa qua. Thời điểm này, Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Cách mạng Tháng 8, thuộc tổ dân phố Cam Giá 13, phường Gia Sàng (Thái Nguyên).

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 20F5-088X do N.Q.H (SN1988, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển, chở theo T.Q.T (SN 1991, trú tại phường Gia Sàng) có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở, lực lượng chức năng xác định N.Q.H có nồng độ cồn 0,085 mg/1 lít khí thở. Khi cán bộ Cảnh sát giao thông đang lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo quy định, T.Q.T (người ngồi sau) bất ngờ giật phiếu kết quả đo nồng độ cồn từ tay cán bộ đang làm nhiệm vụ và dùng cả hai tay xé đôi phiếu đo, mặc cho yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm của lực lượng chức năng.

Đối tượng giật và xé phiếu đo nồng độ cồn. (Nguồn: Page Công an Thái Nguyên)

Tổ công tác đã ngay lập tức khống chế đối tượng, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ đối với T.Q.T, đồng thời thu giữ tang vật, phương tiện và đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận trước đó có sử dụng rượu bia, do không làm chủ được hành vi nên đã có hành vi vi phạm pháp luật.