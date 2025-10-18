Người đàn ông được mệnh danh "chung thủy nhất Trung Quốc" đánh bạn gái chấn thương sọ não

Lin Yingying, 20 tuổi, đến từ tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Lin quen bạn trai Liu Fenghe qua mạng vào năm 2013. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm và cùng mở một tiệm bánh nhỏ.

Tuy nhiên, chuyện tình này sớm trở nên tăm tối khi Liu gọi điện cho cha của Lin, nói rằng cô bị ngã tại tiệm và đập đầu xuống đất. Lin được đưa đi cấp cứu và bác sĩ chẩn đoán chấn thương sọ não nghiêm trọng, rơi vào hôn mê sâu.

Liu Fenghe tận tụy chăm sóc bạn gái khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động - Ảnh: SCMP

Trong suốt hai tháng, Liu tận tình chăm sóc cô, thay tã, trở mình, xoa bóp mỗi ngày và thậm chí vay nợ gần 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng) để chi trả viện phí. Dù bác sĩ cho biết Lin có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại, Liu vẫn tuyên bố: “Tôi sẽ ở bên cô ấy suốt đời”.

Câu chuyện về “người bạn trai tận tụy” khi đó đã gây xúc động mạnh trên mạng xã hội, nhiều người gọi Liu là “người yêu chung thủy nhất Trung Quốc”.

Sáu tháng sau, Lin tỉnh lại và được đưa về căn hộ hai người từng sống chung. Tuy nhiên, Liu bắt đầu ngăn cản gia đình cô gái đến thăm, sau đó cắt đứt liên lạc với lý do bận "đi làm trả nợ" không thể đón tiếp.

Cô gái được gia đình đưa về nhà chăm sóc - Ảnh: SCMP

Đến tháng 4/2015, khi đã có thể nói chuyện trở lại, Lin tìm cách kể với mẹ một sự thật kinh hoàng: cô không ngã mà bị chính bạn trai dùng cây cán bột đánh vào đầu vì làm cháy vài khay bánh.

"Tôi chỉ nhớ máu chảy ở tai rồi bất tỉnh", Lin kể lại. Cô cho biết sau khi hồi phục, Liu còn đe dọa sẽ giết cả gia đình nếu cô tiết lộ sự thật.

Đây không phải lần đầu tiên cô bị bạo hành. Trước đó, Lin cũng nhiều lần bị Liu bạo hành. Hắn từng đập vỡ điện thoại và đánh vào ngực Lin khi tranh cãi về một trò chơi điện tử. Một lần khác, hắn đánh cô đến mức mặt mũi bầm tím khiến cô phải thuê phòng khách sạn để giấu gia đình. Vì sợ cha mẹ lo lắng, Lin giấu kín mọi chuyện.

Năm 2016, cảnh sát đã bắt giữ Liu. Tại cơ quan điều tra, anh ta không tỏ ra hối hận và nói rằng đã "cố gắng hết sức để chuộc lỗi". Liu sau đó bị tòa án kết án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm, đồng thời phải bồi thường 250.000 tệ (gần 1 tỷ đồng) cho gia đình của Lin.

Liu trả lời truyền thông trong một phóng sự tháng 3/2025 - Ảnh: douyin

Gần đây, tình tiết chính của vụ án được tòa án Liêu Ninh công bố trong một chiến dịch tăng cường minh bạch các vụ bạo lực gia đình, khiến câu chuyện gây xôn xao dư luận. Vụ việc được xem là lời cảnh tỉnh về tình trạng bạo lực gia đình tại Trung Quốc khi các vụ việc ngày càng tăng lên. Đặc biệt, thống kê của Liên đoàn Phụ nữ toàn Trung Quốc năm 2024 cho thấy hơn 35% phụ nữ từng là nạn nhân.

Một cư dân mạng bình luận: “Liu đúng là kẻ hai mặt. Phụ nữ không bao giờ nên im lặng khi bị xâm hại. Hãy dùng pháp luật để bảo vệ chính mình”.

Người khác viết: “Thật mừng vì Lin đã vượt qua và bắt đầu một chương mới của cuộc đời. Cô ấy thật sự rất dũng cảm”.

Hiện, Lin đã hồi phục tốt và có thể tự chăm sóc bản thân.

Theo SCMP, Liaoshen Evening News