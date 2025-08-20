Người đàn ông được họ hàng nhờ ký hộ giấy tờ, 9 năm sau bị kiện vì nợ ngân hàng 5,4 tỷ đồng, tòa tuyên bố: “Phải trả cả gốc lẫn lãi”

Theo tờ Jimu News gần đây đưa tin, một người đàn ông họ Hướng ở thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc và vợ đang rơi vào vòng xoáy pháp lý liên quan đến một khoản vay ngân hàng 1,5 triệu NDT (hơn 5,4 tỷ đồng) từ gần 10 năm trước. Hiện nay, tài khoản của cả hai đã bị phong tỏa, hơn 10.000 NDT (khoảng 37 triệu đồng) trong thẻ tiết kiệm bị trừ, khiến cuộc sống gia đình rơi vào khó khăn.

Theo bản án của tòa án, tháng 12/2015, ông Hướng thông qua một công ty bảo lãnh tài chính ở Đạt Châu, 1,5 triệu NDT từ một ngân hàng tại địa phương. Do không hoàn trả, năm 2017 ông Hướng đã bị ngân hàng khởi kiện. Tòa phán quyết ông phải trả toàn bộ số tiền gốc và hơn 160.000 NDT (khoảng 570 triệu đồng), đồng thời tiếp tục chịu lãi phát sinh cho đến khi thanh toán xong. Vợ ông là bà Lý, cùng một số cá nhân và đơn vị bảo lãnh phải liên đới trách nhiệm.

Tuy nhiên, ông Hướng cho biết bản thân hoàn toàn không biết về món nợ này cho đến tháng 11/2024, khi phát hiện thẻ ngân hàng của mình bất ngờ bị khóa. Ông nhớ lại nhiều năm trước, người em họ của ông là ông Dư từng nhờ ký giấy “hỗ trợ vay vốn làm dự án”. Vì tin tưởng người thân, ông ký tên nhưng không rõ nội dung. Ông Hướng cho biết: “Tôi chỉ ký tên, không biết vay bao nhiêu tiền, cũng không hề sử dụng.

Hồ sơ từ cơ quan dân chính tại thành phố Đạt Châu xác nhận, từ năm 2014 ông Hướng đã thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội và đến nay vẫn được duy trì. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: với hoàn cảnh là hộ nghèo, tại sao ngân hàng lại có thể xét duyệt cho vay khoản vay lớn đến vậy?

Trong khi đó, đại diện ngân hàng cho rằng hiện chưa có quy định cấm cho người thuộc diện trợ cấp xã hội vay tiền. Vì vậy, việc gia đình ông Hướng thuộc hộ nghèo không liên quan đến việc ông buộc phải trả khoản nợ 1,5 triệu NDT (hơn 5,4 tỷ đồng). Đại diện ngân hàng khẳng định: “Tòa án đã có phán quyết, nếu không đồng ý, ông Hướng có thể dùng con đường pháp luật để giải quyết.”

(Ảnh minh họa)

Tài liệu tòa án cho thấy khoản vay trên được ghi là phục vụ việc “kinh doanh siêu thị tại thị trấn Hạ Bát, huyện Tuyên Hán”, có sự bảo lãnh từ công ty tài chính. Người đại diện pháp nhân công ty là ông Khuông. Tuy nhiên, hiện công ty này đã ngừng hoạt động. Dù vậy, nhiều lần liên lạc với ông Khuông và người em họ tên Dư của ông Hướng đều không thành công. Không ai biết hiện 2 người này đang ở đâu.

Đáng chú ý, khi vụ án được xét xử năm 2017, vợ chồng ông Hướng đã nhận giấy triệu tập nhưng không tham gia phiên tòa, cũng không đưa ra ý kiến phản bác. Ông giải thích khi đó cho rằng “khoản tiền không liên quan đến mình” nên không quan tâm. Bà Lý nói, trong quá trình ký giấy tờ, bà không hề quen biết ông Khuông, chỉ sau khi xảy ra vụ việc mới biết tên này.

Tình trạng này khiến gia đình ông Hướng rơi vào khó khăn. Hơn một 10.000 NDT trong tài khoản bị trừ, thẻ ngân hàng bị phong tỏa, thậm chí có thời điểm thẻ bảo hiểm y tế cũng bị ảnh hưởng. Theo đó, kinh tế cả nhà đều phụ thuộc vào khoản trợ cấp ít ỏi, giờ càng thêm chật vật.

Theo luật sư tại Tứ Xuyên, về nguyên tắc, ngay cả hộ nghèo cũng có thể vay vốn nếu đáp ứng điều kiện ngân hàng. Tuy nhiên, nếu có hành vi gian dối, chẳng hạn cung cấp tài liệu giả để vay, hành vi đó có thể bị coi là lừa đảo tín dụng. Trong trường hợp này, nếu ông Hướng chứng minh được bản thân chỉ ký tên, không dùng tiền và không được hưởng lợi, ông có thể khởi kiện để bảo vệ quyền lợi.

Hiện sự việc vẫn chưa có lời giải cuối cùng. Trong khi chờ hướng xử lý, gia đình ông Hướng tiếp tục chịu nhiều áp lực kinh tế và tinh thần khi phải đối diện với khoản vay khổng lồ từ gần 10 năm trước.

(Theo Jimu News)