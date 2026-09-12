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Người đàn ông dùng kéo đâm 2 mẹ con người tình thương vong

Nguyễn Thảo
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Sau khi năn nỉ và xin lỗi mong bạn gái quay lại nhưng không được chấp nhận, Ma Kiên La dùng kéo đâm người tình tử vong và đâm con người tình bị thương nặng.

Ngày 12/9, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Ma Kiên La (36 tuổi, trú xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội giết người.

Đối tượng Ma Kiên La (giữa) tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.

Theo điều tra ban đầu, Ma Kiên La và chị Hà Thị B. (30 tuổi, trú xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi) có tình cảm yêu đương và sống chung với nhau như vợ chồng được hơn 1 năm nay. Quá trình sinh sống giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 28/8, giữa hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên chị B. bỏ về nhà chị gái ở xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk. Chiều 3/9, La đến tìm gặp chị B. để nói chuyện, xin lỗi, năn nỉ chị B. quay lại với mình nhưng chị B. không đồng ý.

Lúc này, La xuống bếp thấy một cái kéo nên đã cầm theo lên rồi đâm chị B. tử vong. Phát hiện sự việc, con trai chị B. là cháu Q. (12 tuổi) chạy ra hô hoán, thì bị La cầm kéo đâm nhiều nhát vào người gây thương tích. Cháu Q. chạy được vào phòng ngủ khóa trái cửa nên giữ được tính mạng.

Sau khi gây án, La để kéo tại hiện trường rồi đến cơ quan công an đầu thú.

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