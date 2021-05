Người đàn ông dùng 100 triệu đồng tích cóp được để “mua” án tù chung thân

Ngày 19/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phan Thị My (SN 1980, ở Cẩm Khê, Phú Thọ) và Nguyễn Văn Long (SN 1976, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đây không phải lần đầu các bị cáo này hầu tòa.

Trước đó, My và Long từng phải trả giá về tội “Mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, cả hai không hoàn lương, tiếp tục đi vào con đường phạm tội.

Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng đầu tháng 8/2020, qua mối quan hệ xã hội, Long quen biết với Phan Thị My. Quá trình quen biết, My nói với Long là có nguồn ma túy ở Lào Cai bán với giá rẻ, lúc nào Long có nhu cầu thì gọi điện cho My.

Khoảng đầu tháng 9/2020, Long gọi điện cho My hỏi mua 1 bánh heroin mang về chia nhỏ bán kiếm lời. My hẹn Long lên thị trấn phố Lu (Bảo Thắng, Lào Cai) để nhận heroin.

Chiều 4/9/2020, Long thuê anh Phạm Tiến Hưng chở mình lên Lào Cai để mua ma túy. Đến nơi, Long được một thanh niên đi xe máy đến đón, đưa vào chỗ My. Tại đây, Long thấy My đang ngồi cùng với nhiều người khác.

Long gặp và đưa trước cho My 100 triệu đồng để mua 1 bánh heroin. Long hẹn khi nào bán hết ma túy thì sẽ trả nốt 60 triệu đồng còn lại.

Sau đó, Long ra xe ô tô trước, My ra sau. My cầm theo túi nilon đựng 1 bánh heroin rồi cùng về Hà Nội với Long. Khi đến Trạm thu phí trên đường cao tốc Lào Cai - Hà Nội, Long và My bị kiểm tra, bắt giữ.

Theo lời Long khai, đây là lần đầu tiên anh ta mua ma túy của My. Số tiền để mua ma túy là tiền Long lao động mà có.

Theo cơ quan chức năng, 1 bánh heroin Long mua của My có khối lượng hơn 333,790 gam.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ được trong túi xách của My 1 túi nilon có khối lượng hơn 1,180 gam heroin. Số ma túy này My khai mua về để sử dụng.

Với hành vi nêu trên, My bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 3 năm tù tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân. Long bị tuyên tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.