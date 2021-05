Tại sao VKS Thái Bình lại trả hồ sơ vụ Đường Nhuệ "bảo kê" hỏa táng đến 2 lần?

Công an Thái Bình từng đánh giá vai trò Tiến "trắng" thế nào?

Ngày 18/5, thông tin mà Dân Việt nắm được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2, gửi hồ sơ sang VKSND tỉnh Thái Bình đề nghị truy tố vợ chồng Đường Nhuệ (Nguyễn Xuân Đường, SN 1971, TP.Thái Bình, Thái Bình) và các đồng phạm trong vụ "bảo kê" hỏa táng người chết ở Thái Bình.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Đường Nhuệ, Ninh Đức Lợi (SN 1974, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, lao động tự do), Nguyễn Thị Dương (vợ Đường, SN 1980, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, kinh doanh), Phạm Văn Úy (SN 1989, Vũ Thư, Thái Bình, lao động tự do), Nguyễn Khắc Nin (SN 1979, Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình, lao động tự do), Quách Việt Cường (SN 1974, Thái Thụy, Thái Bình, lao động tự do), Bùi Mạnh Tiến (Tiến "trắng", con nuôi Đường Nhuệ, SN 1995, Vũ Thư, Thái Bình, lao động tự do).

Trong vụ án "bảo kê" hỏa táng người chết gây rúng động ở quê lúa, VKSND tỉnh Thái Bình đã 2 lần trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại.

Cụ thể, vào năm 2020, sau khi Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn tất điều tra, gửi hồ sơ đề nghị truy tố với các bị can trong vụ "bảo kê" hỏa táng gây rúng động này, VKSND tỉnh Thái Bình đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung ngày 30/11/2020.

Trong lần trả hồ sơ này, VKSND tỉnh Thái Bình yêu cầu tiếp tục điều tra, đấu tranh làm rõ về ý thức, động cơ, mục đích và hành vi cụ thể của Tiến "trắng", Đào Văn Bằng (SN 1986, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, Thái Bình), Tô Văn Sơn (SN 1974, Ô Mễ 1, Tân Phong, Vũ Thư, Thái Bình), Bùi Văn Minh (SN 1975, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình), Lương Trung Thái (SN 1983, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình), Đỗ Văn Nhật (SN 1969, thôn Bạch Long, xã Đông Hoàng, Tiền Hải, Thái Bình) khi tham gia và có những lời nói, hành động giúp Nguyễn Xuân Đường trong từng giai đoạn của quá trình "Cưỡng đoạt tài sản" để xem xét khởi tố, xử lý theo quy định của pháp luật.



VKSND tỉnh Thái Bình còn yêu cầu điều tra xác định rõ số tiền cụ thể các cơ sở dịch vụ tang lễ nộp cho Đường Nhuệ hàng tháng, có đối chiếu với kết quả xác minh những gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Bình có đưa người đi hỏa táng trong khoảng thời gian trên.

Mặt khác, đơn vị này yêu cầu điều tra làm rõ Đường Nhuệ nhận tiền "Cưỡng đoạt tài sản" của các cơ sở dịch vụ tang lễ cụ thể từng lần như thế nào, chi tiêu số tiền trên vào những việc gì.

Cùng với đó là điều tra, kết luận đến ngày 5/6/2020, Phạm Văn Úy đã giúp sức cho Đường Nhuệ trong việc "Cưỡng đoạt tài sản" số tiền là bao nhiêu.

Sau khi điều tra bổ sung, ngày 1/2/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra bản kết luận điều tra bổ sung.

Việc Đường Nhuệ "bảo kê" hỏa táng, ép các cơ sở dịch vụ phải nộp tiền báo ca 500 nghìn đồng/ca hỏa táng khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ.

Trả lời các vấn đề được VKSND tỉnh Thái Bình đặt ra, thời điểm này Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình chưa khởi tố bị can đối với Tiến "trắng".

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình, không đủ căn cứ thể hiện Tiến đã tiếp nhận ý chí phạm tội từ Đường Nhuệ nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý.

Khởi tố con nuôi Đường Nhuệ ở lần kết luận điều tra bổ sung thứ 2

Khi Công an tỉnh Thái Bình đề nghị truy tố lần 2 với các bị can trong vụ án, VKSND tỉnh Thái Bình tiếp tục trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung lần 2.

Một số nội dung yêu cầu điều tra bổ sung là khởi tố bị can đối với Tiến "trắng" về tội "Cưỡng đoạt tài sản", theo Điều 170 Bộ luật Hình sự; tiếp tục điều tra, đấu tranh làm rõ về ý thức, động cơ, mục đích và hành vi cụ thể của Đào Văn Bằng, Tô Văn Sơn, Đỗ Văn Nhật khi tham gia và có những lời nói, hành động giúp Đường Nhuệ trong từng giai đoạn của quá trình cưỡng đoạt tài sản để xem xét khởi tố, xử lý theo đúng quy định.

Ở bản kết luận điều tra bổ sung lần 2 số 32 vừa được ban hành vào tháng 5/2021, Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra bổ sung và kết luận về các nội dung mà VKSND tỉnh Thái Bình yêu cầu điều tra bổ sung.

Sau khi VKSND tỉnh Thái Bình trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung lần thứ 2, ngày 5/5/2021, Tiến "trắng" (phải) đã bị khởi tố trong vụ "bảo kê" hỏa táng.

Theo đó, đối với Đỗ Văn Nhật là tổ trưởng các dịch vụ tang lễ huyện Kiến Xương, thời điểm Lợi là người thu tiền báo ca, Lợi tổng hợp ca, đếm tiền chậm, thu chậm khiến các dịch vụ tang lễ mất nhiều thời gian.

Vì vậy Lợi nhờ anh Nhật thu tiền của các dịch vụ tang lễ và đếm tiền cùng. Sau đó một lần Lợi có việc bận, không trực tiếp ra thu tiền được thì Lợi nhờ anh Nhật thu tiền hộ.

Sau khi anh Nhật thu tiền xong thì đều chuyển lại cho người của Đường Nhuệ. Đến khi Thái và Cường làm công việc báo ca, đến ngày nộp tiền, Thái và Cường biết trong Hiệp hội có anh Nhật làm được việc tổng hợp báo ca nên nhờ anh này kiểm đếm, thu tiền từ các dịch vụ dựa trên tờ giấy thống kê ca của Thái, Cường;

Thu xong thì chuyển lại cho Thái hoặc Cường. Bản thân anh Nhật cũng phải nộp đủ tiền báo ca.

Công an tỉnh Thái Bình cho rằng, thực chất hành vi của anh Nhật là tổng hợp tiền thu được từ các dịch vụ tang lễ để chuyển lại cho người của Đường, bản thân Đường cũng không biết anh Nhật là ai, không chỉ đạo anh Nhật phải làm giúp Hiệp hội công việc này, không hứa hẹn lợi ích gì với anh Nhật.

Vợ chồng Đường Nhuệ trong năm 2020 đã bị khởi tố liên tiếp ở nhiều vụ án, dư luận đồng tình, ủng hộ với các quyết định mạnh mẽ của lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình khi xử lý nghiêm khắc những đối tượng cộm cán này.

Cơ quan điều tra nhận thấy, hành vi của Nhật phát sinh là do có yếu tố khách quan tác động chứ không phải do ý chí chủ quan của Nhật muốn giúp Lợi trong việc "Cưỡng đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra kết luận hành vi của Nhật không hướng đến ý định "Cưỡng đoạt tài sản" của Đường Nhuệ nên không xem xét xử lý.

Chưa đủ căn cứ thể hiện đàn em tiếp nhận ý chí của Đường Nhuệ

Với Bằng (đàn em của Đường Nhuệ), kết quả điều tra xác định, trong cuộc họp tại Khách sạn dầu khí tỉnh Thái Bình, Bằng được Nin gọi ra Khách sạn dầu khí ăn cơm nhưng không biết trước mục đích, không phát biểu gì nên không thể hiện việc Bằng tiếp nhận ý chí cưỡng đoạt của Đường và Nin.

Bằng có cùng Đường Nhuệ, Tiến "trắng" tham gia việc chặn xe tang lễ Hải Dương, mục đích của việc này là do Đường muốn thể hiện là nếu vi phạm địa bàn thì không thể hoạt động bình thường được.

Tuy nhiên, không có căn cứ thể hiện Bằng đã tiếp nhận ý chí cưỡng đoạt từ trước đó, nên việc Bằng tham gia vụ việc chỉ thể hiện được góc độ giúp sức trong hành vi có dấu hiệu "Cố ý gây thương tích".

Bằng cũng xuất hiện trong cuộc họp của Hiệp hội tang lễ Thái Bình tại 1 quán cafe, nhưng không có hành động, lời nói gì. Cơ quan điều tra xét thấy tài liệu điều tra chưa đủ căn cứ thể hiện Bằng tiếp nhận ý chí phạm tội của Đường Nhuệ nên không xem xét xử lý.

Còn Tô Văn Sơn, kết quả điều tra xác định Sơn chỉ xuất hiện trong cuộc họp của Hiệp hội tang lễ Thái Bình tại 1 quán cafe nhưng không có hành động, lời nói gì.

Ngoài ra không có đủ căn cứ, tài liệu để kết luận Sơn có xuất hiện tại các nơi khác và có hành động, lời nói giúp sức Đường trong quá trình thực hiện hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý.

Ở lần kết luận này, Tiến "trắng" đã bị khởi tố, thành bị can thứ 7 trong vụ "bảo kê" hỏa táng.

Đối với yêu cầu xác định rõ số tiền cụ thể các cơ sở dịch vụ tang lễ nộp cho Đường Nhuệ hàng tháng, có đối chiếu với kết quả xác minh những gia đình trên địa bàn tỉnh có đưa người đi hỏa táng và việc Đường Nhuệ sử dụng tiền chiếm đoạt được chi tiêu vào những việc gì, Công an tỉnh Thái Bình kết luận, để xác định số tiền các cơ sở dịch vụ tang lễ nộp cho Đường, Cơ quan điều tra đã căn cứ trên các tài liệu (kết quả kiểm tra điện thoại của Đỗ Thị Lan, tài liệu trả lời Ủy thác điều tra để tổng hợp ra số ca hỏa táng tại Nam Định…, tờ A4 có tiêu đề "Các dịch vụ báo ca tháng 10/2017" thu được tại nhà Dương có chữ viết của Dương, Úy…".

Cơ quan điều tra đánh giá đây là cách thu thập tài liệu, thống kê sát với thực tế nhất và đảm bảo nguyên tắc có lợi cho bị can. Việc thống kê số tiền thu từng tháng của Đường Nhuệ là không cần thiết.

Ngoài ra có tháng thu một lần, có tháng thu hai lần nên không thể xác định được chính xác từng tháng.

Quá trình điều tra xác định Đường Nhuệ sử dụng số tiền chiếm đoạt được vào các mục đích cá nhân, Đường không nhớ được chi tiết đã sử dụng như thế nào.

Số tiền này Đường khai không cho ai, không mua sắm đồ vật, tài sản gì nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ.