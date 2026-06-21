HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người đàn ông đột tử bất thường khi đang chơi pickleball

An Yên
|

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong khi đang chơi pickleball ở Vũng Tàu.

Ngày 21/6, Công an phường Vũng Tàu (TPHCM) đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong sân pickleball trên địa bàn.

Người đàn ông bất tỉnh trên sân pickleball và tử vong sau đó. Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh được camera an ninh tại sân pickleball ghi lại, vào khoảng 16 giờ chiều 21/6, khi người này đang chơi cùng những người bạn trên sân thì bất ngờ khuỵu xuống, nằm ngửa và bất tỉnh trên sân, nghi bị đột quỵ. Những người đang chơi cùng đã nhanh chóng tiếp cận, thông báo cho đơn vị y tế gần nhất.

Dù lực lượng y tế nhanh chóng có mặt tiến hành sơ cứu, hô hấp nhân tạo nhưng người này đã không qua khỏi. Vì vậy người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Bước đầu xác định, nạn nhân là ông H.H (sinh năm 1975, trú phường Vũng Tàu) đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh làm rõ, để giải quyết vụ việc theo quy định.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

01:31
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại