Người đàn ông đi khắp nơi suốt 2 thập kỷ để tìm lại mối tình đầu, vợ ủng hộ hết mình

Hơn hai thập kỷ trôi qua, một người đàn ông họ Lý ở An Huy, Trung Quốc đã quyết tâm thực hiện một việc mà ít ai nghĩ đến sau khi đã lập gia đình và có cuộc sống riêng. Ông đã đi khắp nơi để tìm người bạn gái đầu tiên của mình - người đã từng giúp đỡ ông trong lúc khó khăn - để trả lại số tiền mà mình đã vay mượn, một khoản tiền không nhỏ lúc bấy giờ, lên đến 10.000 nhân dân tệ (36 triệu đồng).

Ông Lý đau đáu tìm lại mối tình đầu

Câu chuyện đầy xúc động này được chương trình của đài truyền hình Hà Nam kể lại. Ông Lý và mối tình đầu của mình, người có họ là Mã, đã gặp nhau vào năm 1991. Tại thời điểm đó, Lý mới 23 tuổi còn Mã đã ly hôn ở tuổi 25 và có một con trai. Họ cùng làm việc tại một cơ sở công nghiệp và tình cảm dần nảy nở qua thời gian làm việc chung.

Tuy nhiên, vì cha Lý mắc bệnh ung thư, ông đã quyết định chia tay Mã để tìm một người vợ ở địa phương cùng chăm sóc gia đình mình. Cả hai sau đó đều đã xây dựng được cuộc sống riêng. Vào năm 2001, khi ông Lý bắt đầu kinh doanh riêng và cần vốn, ông đã nhờ đến sự giúp đỡ của Mã, người không ngần ngại cho ông mượn số tiền lớn vào thời điểm đó.

Hai năm sau, khi công việc kinh doanh của ông có nhiều tiến triển và đã có khả năng trả nợ, ông đã không may mất liên lạc với Mã do mất điện thoại. Ông Lý chia sẻ rằng: "Đó luôn là nỗi ám ảnh tôi, tôi không ngừng muốn tìm lại Mã để trả nợ và biết rằng cô ấy hiện giờ ra sao."

Người vợ hiện tại của anh Li cũng ủng hộ quyết định của chồng. Bà nói: "Tôi không ghen tuông và cũng ủng hộ anh ấy tìm người để trả nợ." Nhưng dù đã cố gắng, anh Lý vẫn không thể tìm thấy Mã.

Dù cảm thấy thất vọng, ông Lý vẫn không từ bỏ. Ông đã chia sẻ thông tin về Mã, hiện khoảng 60 tuổi, cùng với tên cha cô cũng như một số thông tin mình còn nhớ, với hy vọng cộng đồng mạng có thể giúp mình trong việc tìm kiếm.

