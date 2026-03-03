HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Người đàn ông đạp xe tử vong trên cầu Thăng Long, thi thể không nguyên vẹn

Hương Trà (T/H) |

Những thông tin về vụ tai nạn này hiện đang được dư luận quan tâm.

Rạng sáng nay (3/3), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hiện trường vụ tai nạn của một người đàn ông trên cầu Thăng Long (Hà Nội). Sự việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận. Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 1h50' ngày 3/3, một người đàn ông đi xe đạp gặp tai nạn dẫn tới tử vong trên cầu Thăng Long.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Hà Nội), phối hợp với Công an xã Thiên Lộc tới hiện trường phân luồng, bảo vệ hiện trường. Dân Trí thông tin tại hiện trường, thi thể nạn nhân không nguyên vẹn. Công an xã Thiên Lộc sau đó đã thụ lý vụ tai nạn. Danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc chưa được công bố.

