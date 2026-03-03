Danh tính tài xế ô tô bán tải chèn ép khiến 3 người trên xe máy ngã nhào ở Hà Nội

Hôm nay (3/3), tờ Tuổi Trẻ thông tin Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) đã tạm giữ tài xế lái ô tô bán tải chèn ép làm xe máy chở trẻ em ngã ra đường, ngay sát gầm xe tải. Theo đó, nam tài xế có tên là Trần Anh Phương (sinh năm 1987, trú tại Hà Nội) bị tạm giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó một ngày, lực lượng chức năng đã dựng lại hiện trường vụ việc trên đường song hành vành đai 3 (đoạn gần nút giao Tam Trinh) hướng cầu Thanh Trì - Linh Đàm (Hà Nội).

Một số người và phương tiện liên quan đã được đưa tới để phục vụ công tác xác minh.

Tình huống giao thông nguy hiểm. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày hôm qua (2/3), người đàn ông đi trên xe máy cũng đã có những chia sẻ cụ thể về tình huống giao thông nguy hiểm trên báo Lao Động. Người này kể vào tối 27/2, anh cùng vợ và con nhỏ di chuyển trên đoạn đường thuộc phường Hoàng Mai. Khi đó, ô tô bán tải phía sau liên tục bấm còi xin vượt, vợ anh điều khiển xe máy đã chủ động nhường đường.

Người đàn ông kể rằng anh chỉ nói đúng một câu vì sao phải vượt phải thì tài xế nghe được. " Sau đó họ đánh lái ép khiến cả nhà tôi ngã xuống đường, ngay sát gầm xe tải. Lúc đó vợ tôi đã đi rất chậm, còn chở con nhỏ. Thời điểm trên mà ngã ngang sang trái nữa thì không biết bây giờ thế nào” , người chồng chia sẻ trên Lao Động.