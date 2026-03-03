Clip 23 giây trước cửa nhà của chiến sĩ Công an và 2 con nhỏ gây chú ý đặc biệt

Cách đây ít ngày, đoạn clip dài 23 giây ghi lại khoảnh khắc người bố trở về nhà sau nhiều ngày trực Tết được chia sẻ rất nhiều trên các diễn đàn mạng. Theo nội dung đoạn clip, khi bố trở về, 2 con nhỏ đã đứng chờ sẵn ở cửa và cả 3 đã cùng nhau hoà chung một điệu nhảy "đoàn tụ" vô cùng đáng yêu.

Khoảnh khắc này đã được camera an ninh ghi lại và sau đó người bố đã chia sẻ lên mạng xã hội để lưu lại kỷ niệm đáng nhớ của gia đình. Được biết, người bố xuất hiện trong đoạn clip trên là anh Lý Đình Thắng (38 tuổi, Tân Lạc, Phú Thọ).

Chia sẻ trên Tri Thức - Znews , trong suốt thời gian công tác tại đơn vị, anh Thắng cho hay hầu như năm nào anh cũng nhận nhiệm vụ trực Tết. Dịp Tết vừa qua, anh Thắng trực 5 ngày liên tiếp, bắt đầu từ mùng 2.

Nhà cách cơ quan khoảng 20 km, mỗi lần trực anh Thắng đều ngủ lại đơn vị. Những cuộc gọi video về cho vợ và hai con là cách duy nhất để anh vơi đi nỗi nhớ. Theo anh Thắng chia sẻ thì điệu nhảy trong đoạn clip trên thường được 3 bố con thực hiện cùng nhau, không đặt tên cụ thể.

Sau những vắng nhà đi làm nhiệm vụ, cái ôm chặt, tiếng cười giòn tan và những bước chân nhún nhảy của các con đã xóa tan mọi mệt mỏi của người bố. Chính những điều giản dị ấy đã tạo nên một mái ấm đủ đầy, nơi mỗi thành viên luôn mong ngóng được trở về.