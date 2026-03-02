Bất ngờ lý do con trai chủ quán hải sản tạt sơn tiệm vàng ở TP. HCM lúc 3 giờ sáng

Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 1/3, anh P.N.C. (40 tuổi, phường Tân Hưng, TP. HCM) phát hiện cửa cuốn nhà mình bị tạt sơn nên trình báo cơ quan công an. Theo dõi camera an ninh có thể thấy, khoảng 3 giờ sáng ùng ngày, một thanh niên đi từ phía đối diện sang, tiến lại gần căn nhà rồi thực hiện hành vi tạt sơn, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng đã mời anh C. lên làm việc, ghi nhận lời khai và tiến hành các biện pháp xác minh. Bị hại cho biết trước đó không có mâu thuẫn, xích mích với ai.

Pháp luật TP.HCM thông tin, Công an phường Tân Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) rà soát, truy xét và xác định người thực hiện hành vi là Gia Cốp (32 tuổi, trú phường Rạch Ông, TP. HCM).

Đến ngày hôm nay (2/3), Dân Trí dẫn tin tại cơ quan điều tra, Gia Cốp đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Bước đầu, Gia Cốp khai không quen biết, không có mâu thuẫn với chủ tiệm vàng. Nghi phạm cho rằng hành vi tạt sơn là bộc phát nhất thời.

Theo lời khai, bố của Gia Cốp bán hải sản gần tiệm vàng của ông C.. Nam thanh niên biết cha mình thường mua vàng tại đây, nhưng do chủ tiệm không mua hải sản ở quán của gia đình nên nảy sinh ý định tạt sơn.