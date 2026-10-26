Người đàn ông đá liên tiếp vào mặt thanh niên ở Quảng Ninh gây phẫn nộ

Một người đàn ông đi xe máy vào trong chợ Minh Thành (Quảng Ninh), liên tiếp chửi bới và đấm, đá vào mặt, vào đầu một thanh niên đang ngồi, khiến dư luận phẫn nộ.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Vũ Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND phường Đông Mai (Quảng Ninh) cho biết, Công an phường đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan vào cuộc xác minh, điều tra, xử lý vụ việc người đàn ông đánh một thanh niên trong chợ Minh Thành, thuộc địa bàn phường tối 25/10.

Hình ảnh ghi lại người đàn ông đá thẳng vào mặt một thanh niên đang ngồi trong chợ Minh Thành (phường Đông Mai). (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, ngày 26/10, một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, khoảng gần 21h ngày 25/10, tại chợ Minh Thành (phường Đông Mai, TP Quảng Ninh), 2 thanh niên đang nói chuyện.

Lúc này, từ phía ngoài, một người đàn ông đi xe máy đến. Vừa dựng xe máy, người này tiến nhanh lại phía thanh niên đang ngồi và đá thẳng vào mặt thanh niên này.

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông tiếp tục chửi bới và liên tiếp đấm vào đầu và đá vào mặt người thanh niên. Người thanh niên này chỉ biết ngồi chịu trận.

Thấy vậy, một số người dân đã chạy đến can ngăn nên người đàn ông nêu trên mới dừng lại.

Sau khi đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người tỏ thái độ bức xúc và lên án hành vi bạo lực của người đàn ông đối với thanh niên kia.

Theo lãnh đạo Công an phường Đông Mai, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh phối hợp với VKSND khu vực 3 vào cuộc, bước đầu đã xác định được danh tính người đàn ông và người thanh niên bị đánh và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ việc đang trong quá trình điều tra nên cơ quan chức năng chưa cung cấp thông tin cụ thể.