Người đàn ông co giật khi đang gặt lúa dưới trời nóng 40 độ C

Ngay sau khi nhận được tin, Trung tâm cấp cứu 115 - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã có mặt xử trí kịp thời và đưa bệnh nhân về phòng khám truyền bù dịch, bù nước.

Sau hơn 1 giờ theo dõi tích cực, sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định, ra viện, và tiếp tục được theo dõi tích cực.

Theo các bác sĩ, những ngày này miền Bắc đang trong thời điểm nắng nóng gay gắt và là mùa thu hoạch lúa, rau. Người nông dân thường hay gặp phải một số vấn đề sức khỏe như say nắng, say nóng, thậm chí là đột quỵ do nắng nóng. Vì vậy khi đi làm người dân cần phải uống nhiều nước.

Khi gặp trường hợp say nắng, say nóng, cần bình tĩnh sơ cứu cho người bệnh ngay lập tức khi chưa có sự hỗ trợ của nhân viên y tế hoặc phương tiện y tế.

Một số việc cần làm như: Giảm thân nhiệt cho nạn nhân rồi đặt nạn nhân nằm ngửa, gác chân cao. Nếu nạn nhân uống được nước thì cho uống từng ngụm nhỏ nước mát. Nếu nạn nhân bị chuột rút, cần xoa bóp nhẹ nhàng vùng cơ bị chuột rút. Lưu ý, cần đặt nạn nhân ở nơi thoáng mát, không để cho nhiều người vây quanh nạn nhân.