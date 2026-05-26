Người đàn ông cho bạn thân mượn Mercedes-Benz 3 tỷ đồng, 8 tháng sau đòi lại lập tức nhận tin: “Muốn lấy xe phải trả thêm 300 triệu”

Ông Trịnh và anh Trần (Trung Quốc) quen biết nhau nhiều năm, mối quan hệ luôn được xem là thân thiết. Đầu năm 2025, anh Trần khi ấy ngoài 30 tuổi, vẫn độc thân, tâm sự rằng muốn tìm bạn đời nhưng cảm thấy bản thân khó gây ấn tượng nếu không có một chiếc xe sang. Sau nhiều lần cân nhắc, anh Trần ngỏ ý muốn mượn chiếc Mercedes-Benz của ông Trịnh.

Ban đầu, ông Trịnh không đồng ý. Chiếc xe được ông mua với giá khoảng 800.000 NDT (3,1 tỷ đồng), luôn giữ gìn cẩn thận đến mức chỉ cần một vết xước nhỏ cũng khiến ông xót xa. Thế nhưng trước sự nài nỉ liên tục của bạn bè, cuối cùng ông vẫn mềm lòng.

Ảnh minh họa

Từ ngày cho mượn xe, việc đi lại của ông Trịnh trở nên bất tiện. Ông phải sử dụng taxi hoặc phương tiện công cộng nhưng chưa từng thúc giục bạn trả xe.

Tám tháng trôi qua, chiếc Mercedes vẫn “bặt vô âm tín”. Mỗi lần ông Trịnh hỏi, anh Trần đều viện đủ lý do để trì hoãn. Cho đến khi ông Trịnh cương quyết tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp, sự thật mới được phơi bày.

Hóa ra, câu chuyện “mượn xe đi hẹn hò” chỉ là cái cớ. Anh Trần thực chất đang ngập trong nợ nần. Sau khi mượn được xe, anh lập tức bí mật mang chiếc Mercedes đi thế chấp để lấy 30.000 NDT (116 triệu đồng) trả nợ.

Khi biết sự thật, ông Trịnh vừa phẫn nộ vừa hối hận. Điều ông mong muốn nhất là chuộc lại chiếc xe của mình nên sẵn sàng tự bỏ tiền để lấy xe về. Nhưng do lãi suất cao cùng nhiều khoản phát sinh, số tiền chuộc xe đã bị đẩy lên tới 85.000 NDT (329 triệu đồng).

Trước áp lực dư luận sau khi câu chuyện lan truyền, anh Trần cuối cùng phải lên tiếng xin lỗi và hứa tìm cách chuộc xe trả bạn.

Lòng tốt nếu không có giới hạn rất dễ trở thành điểm yếu

Câu chuyện tạo ra cuộc thảo luận lớn, nhiều cư dân chia sẻ rằng đau lòng nhất không phải là bị người lạ lừa dối, mà là khi bạn coi ai đó là tri kỷ còn họ lại xem bạn như “con mồi”.

Ông Trịnh chia sẻ câu chuyện với truyền thông

Thực tế, không ít người luôn lo lắng về cách người khác nhìn nhận mình, sợ bị ghét bỏ nên vô thức cố gắng chiều lòng tất cả. Họ không dám từ chối chỉ vì lo sợ: “Nếu mình không đồng ý, liệu họ có ghét mình không?” hoặc “Nếu mình từ chối hôm nay, liệu mai này người ta có còn giúp mình không?”

Một nữ nhà văn nổi tiếng từng thừa nhận bà từng là người cực kỳ sợ làm mất lòng người khác. Từ nhỏ, bà đã sợ xung đột, sợ bị phê bình. Khi giao tiếp với bạn bè, dù biết đối phương vô lý, bà vẫn cố gắng đồng tình. Trong tình yêu, dù bị đối xử tệ bà cũng không dám phản kháng.

Cho đến một ngày, khi bị một người lớn tuổi liên tục chê bai và xúc phạm trong bữa ăn, bà cuối cùng đã không chịu đựng thêm nữa, nổi giận bỏ đi. Điều bất ngờ là sau đó, thay vì cảm thấy tội lỗi, bà lại thấy nhẹ nhõm chưa từng có.

Khoảnh khắc ấy khiến nữ nhà văn hiểu rằng: con người không thể sống cả đời bằng cách kìm nén cảm xúc bản thân để đổi lấy sự công nhận và yêu mến từ người khác.

Sau câu chuyện của ông Trần, nhiều người đồng tình với quan điểm rằng lòng tốt không đồng nghĩa với nhu nhược, một người càng không biết từ chối, càng dễ bị lợi dụng. Sự tử tế thực sự luôn đi kèm nguyên tắc, không phải để làm tổn thương người khác, mà để bảo vệ chính mình.

Theo Toutiao