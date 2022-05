Kangaroo hay chuột túi là loài vật biểu tượng của Australia. Theo thống kê, chuột túi là loài động vật nổi tiếng với sự hung hãn nhưng nguy cơ bị chuột túi tấn công là rất thấp. Trong khi, chỉ khoảng 5 người ở New South Wales, Australia đến bệnh viện điều trị do chấn thương liên quan đến chuột túi mỗi năm thì con số người bị thương do vật nuôi trong nhà cần chăm sóc y tế là vài nghìn.

Gần đây, vụ việc một người đàn ông buộc phải chiến tay đôi với chuột túi sau khi bị tấn công gây xôn xao ở Australia.

Video lan truyền cho thấy người đàn ông bất ngờ bị con chuột túi có kích thước to lớn truy đuổi, anh bị vấp ngã và nằm bẹp xuống đất. Con chuột túi tiếp tục lao đến, nhảy qua người anh rồi quay lại.

Người đàn ông giật mình nhưng buộc phải đứng dậy để chiến đấu giành lấy mạng sống. Con vật to lớn không ngần ngại lao thẳng vào người và đấm anh ta. Cuộc ẩu đả kéo dài với cả hai chiến binh lực lưỡng.

Con chuột túi cho thấy sự hung hăng của mình, không chịu bỏ cuộc. Trong khi đó, người đàn ông đã nhanh tay nhặt được một cây gậy, vung qua vung lại một cách điên cuồng dể tự vệ.

Người đàn ông chiến đấu tay đôi với động vật hung hãn số một Australia

Choáng ngợp với sức mạnh và độ chính xác của kỹ thuật đấm bốc biểu tượng của chuột túi, sau khi dùng gậy đánh trúng đối phương vài lần, người đàn ông tìm cách ôm chặt, kéo nó nằm xuống để tránh những cú đánh tiếp theo.

May mắn cho người đàn ông, sau khi nằm xuống đất, kẻ tấn công không thể đứng dậy, anh đã giành được chiến thắng, bảo vệ mạng sống. Không ai rõ liệu người đàn ông có bị thương nặng sau vụ tấn công hay không.

Được biết, chuột túi hầu hết chỉ tấn công người trong trường hợp nó cảm thấy bị đe dọa. Rủi ro lớn nhất thường xuất hiện ở những khu vực mà con người thay đổi môi trường sống tự nhiên và ảnh hưởng đến nguồn thức ăn của chuột túi.

Trong một số trường hợp, chuột túi mất bản năng sợ hãi con người vì chúng đã quen với việc được con người cho ăn và dần trở nên thân thiện.

Chuột túi sẵn sàng trở nên hung hăng, tấn công người như thể họ là một con chuột túi khác. Nó sẽ đẩy, đấm bằng hai chân trước hoặc tung chân sau đá.

Do chấn thương trong những cuộc tấn công của chuột túi khá nghiêm trọng nên tốt nhất nên tránh xung đột với chuột túi.