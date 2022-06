Biến máy bay cũ thành nhà



Người đàn ông ấy tên là Joe Axline, năm nay 49 tuổi.

Anh Joe Axline.

Việc muốn biến một chiếc máy bay thành ngôi nhà hoàn toàn không phải là suy nghĩ bốc đồng của anh Joe.

Thực ra, sống trên máy bay cũng là ước mơ thuở nhỏ của anh, hồi nhỏ anh thích đủ loại máy bay, luôn mơ ước được sống trên máy bay, nhưng điều đó dường như khá bất khả thi.

Năm 2011, anh Joe ly hôn với vợ, ở giai đoạn như rơi xuống vực sâu trong cuộc đời, anh bỗng nhớ đến ước mơ của mình và dốc hết tâm sức để xây dựng "ngôi nhà máy bay".

Cũng chính nhờ quá trình xây dựng ngôi nhà độc đáo này mà anh Joe đã dần dần thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực của mình.

Tuy nhiên, quá trình cải tạo chiếc máy bay phế liệu này thực tế gặp rất nhiều khó khăn.

Trước hết, đây là chiếc máy bay "MD-80" sản xuất năm 1980. Dù đã loại bỏ cánh và động cơ nhưng giá thành vẫn khá cao, tuy nhiên sau khi cố gắng xoay sở, anh thậm chí còn mua thêm cả một chiếc nhỏ hơn.

Thứ hai là vấn đề về địa điểm và vị trí, sau tất cả, anh chọn một vùng ngoại ô hẻo lánh phía tây Houston, sau khi trả một khoản phí vận chuyển lớn, cuối cùng anh cũng định cư tại đây.

Điểm thứ ba là vấn đề sửa sang, khi ấy, bên trong phi cơ chỉ còn lại khoảng 64m2, tuy rằng ngày thường cơ bản là sống một mình, nhưng thỉnh thoảng con trai con gái cũng sẽ tới thăm, vì vậy, anh cố gắng sửa sang không gian hạn chế để làm một ngôi nhà ba phòng ngủ.

Sau khi vượt qua đủ mọi khó khăn về giá thành, vận chuyển, cải tạo và trang trí, Joe cuối cùng cũng được sống trong ngôi nhà máy bay mà anh đã mong mỏi bao lâu.

Vào nhà từ phía sau

Do chiếc máy bay này không được đặt trực tiếp trên mặt đất nên nếu muốn vào nhà, bạn phải đi bộ từ thang ở cuối xuống boong.

Anh Joe đã sử dụng cấu trúc khung ban đầu ở cuối máy bay để làm cửa ra vào, đồng thời đặt một chiếc bàn tròn nhỏ trên boong làm khu giải trí ngoài trời, ngay lối vào chính.

Nhiều khu vực bên trong vẫn giữ nguyên nội thất trang trí của khoang máy bay, một số chỗ khác đã được bổ sung thêm nhiều đồ đạc, vật dụng sinh hoạt.

Từ bên ngoài vào bên trong, bố cục của ngôi nhà có thể được chia thành 5 không gian: phòng khách phòng ăn, phòng ngủ của con gái (bếp), phòng ngủ của con trai (phòng tắm), phòng ngủ chính và phòng cơ trưởng.

Ngay khi bước vào cửa, bên phải có giường thư giãn và là khu làm việc, anh Joe sẽ làm việc và viết lách tại đây vào các ngày trong tuần, khi mệt có thể nằm một lúc và nhìn ra cửa sổ của máy bay.

Bên trái là phòng khách của ngôi nhà, một chiếc ghế dài đủ cho ba người ngồi vừa hay lấp đi khoảng không gian thừa bên cửa sổ.

Anh Joe cho biết ngày thường ít người lui tới nên phòng khách chỉ như kiểu một không gian cần thiết, không có thêm các chức năng khác đặc biệt nào.

Phòng khách và phòng ăn được thiết kế "tích hợp" - sofa phòng khách nối trực tiếp với bàn ăn hai chỗ ngồi, không chỉ trông rộng rãi mà còn đáp ứng nhu cầu xem tivi và ăn uống.

Vấn đề duy nhất có lẽ là ánh sáng trong nhà hơi tối, vì vậy, anh Joe đã lắp thêm các thiết bị chiếu sáng ở nhiều góc trong nhà.

Không gian phòng ngủ cho hai con

Tiến sâu hơn vào bên trong là hai phòng ngủ của các con.

Như đã nói trước đó, mặc dù anh Joe thường sống một mình, nhưng hai con cũng sẽ thỉnh thoảng đến ở vài ngày, và đương nhiên chúng cũng cần phòng ngủ riêng cho mình.

Phòng ngủ của con gái trông nữ tính hơn, bên cạnh giường có 4 cửa sổ nhỏ, có thể đóng mở che nắng bất cứ lúc nào, cuối giường còn có tủ đựng đồ nhỏ làm bàn học và bàn trang điểm.

Vì kết cấu mặt phẳng hẹp và dài cố định của máy bay nên anh Joe không còn cách nào khác ngoài việc đặt bếp đối diện với giường ngủ của con gái mình.

Căn bếp tuy nhỏ nhưng cũng đủ để sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Phòng ngủ cho con trai khu vực thứ ba của nhà, cũng chỉ đơn giản là một chiếc giường nhỏ đáp ứng nhu cầu ngủ cơ bản, bên cạnh là một cửa sổ nhỏ có thể đóng mở.

Vậy quần áo được cất ở đâu? Thực ra, khoang hành lý ở phía trên không hề bị loại bỏ mà đã được tận dụng một cách khéo léo và biến thành một không gian lưu trữ rất tiện lợi.

Nhà vệ sinh và phòng tắm đầy đủ chức năng

Anh Joe cho biết mình đã bỏ rất nhiều công sức thiết kế đường ống dẫn nước vào và thoát nước để làm cho nhà vệ sinh và nhà tắm trở nên tiện lợi và thiết thực như hiện tại.

Phòng tắm khá nhỏ, mặc dù tấm trần phía trên đã được gỡ bỏ, nhưng chiều cao trong cabin máy bay chỉ có chưa đầy 2,5 mét, vì vậy mà chiều cao của vòi hoa sen cũng thấp hơn thông thường một chút. Phòng tắm sử dụng một chiếc rèm ngăn ẩm, ngăn nước và xả nước thải rất hiệu quả.

Nhà vệ sinh được lắp đặt sau khi đường ống được cải tạo. So với loại bồn cầu dạng phân trộn ở nhiều chiếc xe RV, loại bồn cầu phổ biến với hệ thống thoát nước thông thường này dùng thuận tiện hơn rất nhiều.

Anh vẫn giữ nguyên bồn rửa tay trên máy bay, hầu như tất cả các thiết bị trên chậu rửa ban đầu đều được giữ nguyên, từ vòi dạng nhấn, bàn để đồ bên cạnh, tủ đựng đồ ở phía dưới... ngay cả những biển cảnh báo vẫn chưa được gỡ bỏ, vô cùng đặc trưng.

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, có thể lấy khăn tắm trong khoang hành lý, đây có thể coi như một tủ đựng đồ "tự nhiên".

Phòng ngủ chính rộng rãi

So với hai phòng ngủ tạm còn lại thì phòng ngủ chính này khá rộng rãi.

Một chiếc giường đôi rộng 2m được đặt giữa phòng, ngoại trừ cửa sổ hai bên, ghế ngồi trong cabin và các mảng nội thất còn lại về cơ bản đã được loại bỏ, mang đến một không gian rộng rãi và sáng sủa.

Một bên tường được lắp đặt một chiếc TV, có thể xem khi nghỉ giải lao, bên còn lại sử dụng một chiếc bảng nhỏ làm nơi đặt sách và điện thoại di động, tận dụng tối đa không gian.

Hộc hành lý ở phía trên đầu giường là một cái tủ nhỏ để đựng quần áo.

Khoang cơ trưởng ở đầu máy bay

Đối với anh Joe, người vô cùng thích máy bay, phòng cơ trưởng phải được giữ nguyên vẹn!

Cửa cabin có thể mở hoặc đóng bất cứ lúc nào, tạo thêm chức năng thông hơi cho căn nhà hơi kém thông thoáng.

Đây là khu vực yêu thích nhất của anh Joe trong toàn bộ căn nhà.

Ngoài ra, như đã nói, anh Joe cũng đã mua thêm một chiếc may bay cũ nhỏ hơn, nhưng do vấn đề dự trù kinh phí sửa sang nên hiện tại chiếc may bay vẫn trong trạng thái nghỉ, sau này, có lẽ nó cũng sẽ trở thành một ngôi nhà máy bay tí hon với những công dụng độc đáo.

Ngôi nhà tuy không tiện nghi, thoáng đãng như những ngôi nhà thông thường khác nhưng đó lại là ước mơ từ khi còn nhỏ của anh Joe. Suy cho cùng thì, chỉ cần tìm thấy phương thức sống phù hợp với mình, chúng ta sẽ không có cảm giác chán nản phải không nào?

Còn bạn thì sao, ngôi nhà trong mơ của bạn là ngôi nhà như nào?

