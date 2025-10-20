Theo Metro, vào sáng sớm sau ca làm đêm, Chomnad Singaod (42 tuổi) phát hiện một chiếc túi đeo hông bị bỏ quên trước cửa quán mà cô đang làm việc. Ban đầu, Chomnad nghĩ đó là đồ của đồng nghiệp. Nhưng khi mở ra kiểm tra, cô bất ngờ thấy bên trong có rất nhiều tiền mặt, cùng thẻ tín dụng và hộ chiếu mang tên một người nước ngoài.

“Khi mở túi ra, tôi thấy rất nhiều tiền và giấy tờ quan trọng. Tôi đã quay video làm bằng chứng ngay lúc đó để tránh mọi hiểu lầm có thể xảy ra,” Chomnad chia sẻ.

Dù số tiền trong túi tương đương 9.700 đô la Australia (khoảng 165 triệu đồng), gấp gần mười lần thu nhập hàng tháng của mình, Singaod vẫn mang chiếc túi quay lại quán để cùng đồng nghiệp kiểm tra lại hình ảnh camera an ninh.

Ảnh minh họa: Internet

Đoạn video cho thấy chiếc túi thuộc về Shane Steven Mark Gabrielli (48 tuổi), một du khách người Australia vô tình bỏ quên khi nghỉ chân trước quán vào rạng sáng 13/10.

Ngay sau đó, Chomnad đã bàn giao toàn bộ túi và tài sản bên trong cho cảnh sát Pattaya. Cô nói rằng không mong được khen thưởng hay nhận tiền cảm ơn: “Nếu được mời một ly đồ uống thôi, tôi cũng đã thấy vui rồi.”

Trung úy cảnh sát Akkaraphong Sanputawong xác nhận cơ quan chức năng đang tìm kiếm du khách người Australia - người được mô tả có thân hình cao và hình xăm ở chân trái - để trao trả lại toàn bộ tài sản.

Chomnad đã khiến nhiều người cảm phục khi trung thực trả lại chiếc túi chứa đầy tiền mặt mà cô tình cờ nhặt được. Cô khẳng định chưa từng có ý định giữ lại số tiền nhặt được: “Khoản tiền đó có thể giúp tôi sống thoải mái suốt cả năm, nhưng đó không phải là thứ thuộc về mình. Tôi không cho phép bản thân làm điều sai trái.”

Tuy nhiên, không phải ai cũng có ý thức về việc nhặt được của rơi, trả lại cho người mất như Chomnad. Cách đây ít lâu, một tài xế taxi ở tỉnh Nonthaburi (Thái Lan) đã bị cáo buộc nhặt được ví rơi nhưng không trả lại tiền mặt, viện lý do đã tiêu hết vào việc đổ xăng.

Theo đoạn video trích xuất từ camera an ninh tại một trạm xăng, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 24/9. Một phiên dịch viên người Nhật, 40 tuổi, đang rời trạm bằng xe máy thì chiếc ví của anh vô tình rơi xuống đất. Thấy vậy, tài xế taxi ở phía sau lập tức dừng xe, mở cửa và cúi xuống nhặt chiếc ví lên rồi rời đi.

Trong đơn khiếu nại nộp tại Đồn cảnh sát Bang Bua Thong ngày 4/10, nạn nhân cho biết trong ví có 2.080 baht (khoảng 1,6 triệu đồng), cùng thẻ tín dụng, chứng minh nhân dân và nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Cảnh sát nhanh chóng xác định danh tính tài xế. Người này thừa nhận đã nhặt được chiếc ví và đồng ý trả lại toàn bộ giấy tờ, song kiên quyết giữ lại tiền mặt, với lý do đã dùng 800 baht (khoảng 650 nghìn đồng) để đổ xăng. “Tôi đã tiêu số tiền đó rồi, không còn gì để trả lại,” tài xế khai.

Nạn nhân cho biết anh đã cố gắng thuyết phục tài xế hoàn trả toàn bộ tài sản, thậm chí sẵn sàng tặng tiền cảm ơn nếu ví được trả lại. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn từ chối, khiến anh vô cùng thất vọng.

Không chấp nhận cách giải quyết này, phiên dịch viên người Nhật tuyên bố sẽ khởi kiện tài xế theo quy định pháp luật, hy vọng vụ việc sẽ là lời nhắc nhở cho những ai vô tình hoặc cố ý chiếm giữ tài sản của người khác.

Theo cảnh sát trưởng đồn Bang Bua Thong, ông Phrut Jamroonsan, hành vi của tài xế có dấu hiệu vi phạm "tội tham ô tài sản nhặt được" theo Điều 352 Bộ luật Hình sự Thái Lan, với mức phạt tối đa 3 năm tù, 60.000 baht (48 triệu đồng).

(Tổng hợp)