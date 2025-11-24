HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Người đàn ông bị xe máy đâm, đánh gục trên đường Hà Nội: Đoạn clip hơn 1 phút gây phẫn nộ

Hương Trà (T/H) |

Người đàn ông bị đánh nằm gục trên đường. Chỉ đến khi người dân xung quanh chạy tới can ngăn, sự việc mới dừng lại.

Sự việc trong đoạn clip dưới đây xảy ra tại đường Hoàng Tùng (xã An Khánh, Hà Nội)- khu vực cổng chào Nam An Khánh, gần chung cư Gemek 2. Toàn bộ diễn biến vụ xô xát đã được camera an ninh ghi lại và sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội vào trưa 24/11, đoạn clip nhanh chóng gây chú ý.

"Các đối tượng manh động quá! Pha đầu tiên nhìn có vẻ là có ý đâm xe rồi, người sau thì cố ý vụt vào toàn chỗ hiểm trên người nạn nhân".

"Các đối tượng manh động. Gây mất trật tự an ninh, cần được xử lý nghiêm". - bình luận của dân mạng.


Theo nội dung clip thì thời điểm xảy ra sự việc, một người đang ông đang đi bộ thì bất ngờ bị một thanh niên điều khiển xe máy tông trúng, hất văng lên vỉa hè. Sau đó, một thanh niên khác cầm gậy lao tới, đánh tới tập vào người đàn ông đang nằm trên đường. Thậm chí, đối tượng điều khiển xe máy trước đó còn quay lại, cầm ghế tấn công nạn nhân thêm lần nữa.

Sự việc chỉ dừng lại sau khi người dân xung quanh chạy tới can ngăn. Trong khi đó, nạn nhân vẫn nằm quằn quại trên đường, tỏ vẻ đau đớn.

Đến chiều cùng ngày, thông tin trên VietNamNet, lãnh đạo Công an xã An Khánh cho biết vụ việc xảy ra vào sáng 24/11 và đang được điều tra, làm rõ. Khi có thông tin cụ thể, cơ quan công an sẽ thông tin thêm.

