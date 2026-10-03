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Người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Minh Tuệ
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Trong clip, người đàn ông cao lớn bị nhóm người đuổi đánh ngay trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trước mặt nhiều người chứng kiến.

Ngày 3/10, Công an phường Kim Liên (Hà Nội) cho biết đơn vị đang xác minh nguyên nhân, danh tính những người liên quan trong vụ người đàn ông bị đánh ở khu vực cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng xã hội chiều 2/10.

Clip này cho thấy một nhóm người vây quanh và liên tục hành hung một người đàn ông ngay trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trên đường Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên. Bị tấn công , nạn nhân chủ yếu tìm cách chạy tránh và dùng tay chống đỡ.

Người đàn ông bị đánh ngay trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Hình ảnh vụ hành hung.

Đáng chú ý, dù vụ việc xảy ra ngay khu vực trước cổng bệnh viện, nơi có đông người chứng kiến, nhóm người này vẫn không e ngại mà vẫn hung hãn tấn công đến cùng. Chỉ đến khi có thêm nhiều người xuất hiện và can ngăn, họ mới dừng lại.

Theo đại diện Công an phường Kim Liên, cơ quan công an đang chờ bị hại đến trình báo để có căn cứ xử lý vụ việc theo quy định.

Nguyên nhân vụ việc cũng như danh tính những người liên quan chưa được xác định rõ.

Tags

bệnh viện đại học Y Hà Nội

hành hung

Công an phường Kim Liên

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