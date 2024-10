Mới đây, một người đàn ông 39 tuổi tại Malaysia đã bị 7 người lôi ra khỏi xe rồi hành hung dã man trên đường vào ban ngày đã khiến dư luận phẫn nộ.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz, vụ việc xảy ra bên ngoài một trạm xăng gần Sân bay Quốc tế Senai ở bang Johor của Malaysia vào khoảng 13h30 ngày 7/10. Hôm đó, người đàn ông đang lái ô tô đi trên con đường ở đây thì bị 1 nhóm thanh niên gồm 7 tên lái 1 chiếc ô khác chặn đường. Bọn chúng lôi người đàn ông ra khỏi xe rồi dùng gậy đánh đập dã man trước mắt những người đi đường. Do đi theo hội nhóm quá đông và hung hãn nên nạn nhân không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể co người lại để né tránh những đòn tấn công dã man của bọn chúng.

Có thể nói với sự manh động của những tên côn đồ này, không một người đi đường nào dám can thiệp vào vụ việc. Họ chỉ dám bóp còi để hy vọng những kẻ tấn công dừng tay. Giao thông trên con đường này cũng bị đình trệ, khiến cả một đoạn đường bị ách tắc.

Đến 20h cùng ngày, nạn nhân đã đi trình báo cảnh sát. Đến hôm sau, cảnh sát địa phương đã thực hiện các cuộc đột kích ở Skudai và Johor Bahru. Cuối cùng, họ đã bắt giữ được 7 người đàn ông địa phương, độ tuổi từ 25 đến 40. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ thành công 2 phương tiện, thiết bị điều khiển từ xa, 4 điện thoại di động và 2 cây gậy đã được dùng làm hung khí để tấn công nạn nhân.

7 tên côn đồ liên tục dùng gậy vụt và đá vào người nạn nhân.

Sau khi xem xét hồ sơ các nghi phạm, cảnh sát phát hiện 4 tên trong số bọn chúng có tiền sử phạm tội hình sự và ma túy. Điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy vụ việc bắt đầu từ sự bất đồng giữa nạn nhân và một trong những nghi phạm và hiện tên này vẫn đang lẩn trốn.

Vụ án đang được điều tra theo Mục 148 của Bộ luật Hình sự Malaysia, quy định những người gây ra các vụ bạo loạn có sử dụng hung khí có thể phải đối mặt với án tù lên tới 5 năm, phạt tiền hoặc cả hai. Vụ việc cũng đang được điều tra theo Mục 427 của Bộ luật Hình sự Malaysia, quy định những người thực hiện các hành vi phá hoại và gây thiệt hại có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù tới 2 năm, hoặc cả hai.

Được biết, tất cả các nghi phạm đều đã bị tạm giam 4 ngày từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 11 tháng 10 để tiếp tục điều tra. Cảnh sát quận Kulai kêu gọi người dân hành động theo pháp luật. Các biện pháp nghiêm ngặt sẽ được thực thi để đảm bảo tuân thủ pháp luật và bất kỳ ai bị phát hiện cố tình vi phạm pháp luật sẽ phải chịu hậu quả.