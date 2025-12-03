Sáng 3/12, thông tin từ Công an xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự La Văn Lộc (SN 1999, ngụ ấp Khánh Hòa) để điều tra hành vi “Giết người”.

La Văn Lộc tại cơ quan Công an.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h ngày 30/11, Lộc cùng ông T.V.V (SN 1977) và một người quen tổ chức nhậu tại nhà của Lộc. Đến 11h, cuộc nhậu tan, ông V. ra về trước.

Khoảng 14h cùng ngày, ông V. ghé nhà hàng xóm của Lộc để xin đồ nhậu. Khi đứng trước cửa nhìn sang thấy Lộc vẫn còn ngồi trong nhà, ông V. khuyên “nghỉ sớm đi”.

Ngay lập tức, Lộc cầm một khúc gỗ gần đó lao ra đánh mạnh vào đầu ông V., khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Người dân xung quanh nhanh chóng can ngăn và đưa ông V. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang. Bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương sọ não, tiên lượng nặng.

Trước đó, tại An Giang cũng xảy ra vụ việc tương tự.

Cụ thể, ngày 28/6, Nguyễn Văn Thanh Phương (SN 1982, ngụ xã Bình Thạnh Đông, An Giang) uống rượu cùng với 3 người khác.

Khi Phương uống được khoảng 3 ly rượu thì ông N.T.N khuyên Phương nghỉ vì sợ Phương say rượu về nhà “quậy” gia đình. Nghe vậy, Phương không nói gì và đứng dậy đi về nhà, 3 người còn lại vẫn tiếp tục ngồi nhậu.

Sau khi nhậu xong, ông N.T.N đi ngang nhà của Phương thì kẻ này cầm dao từ trong nhà xông ra đâm ông N. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, thương tật 19%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh Phương.