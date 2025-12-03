Chiều 2/12, một đoạn clip ghi lại hình ảnh chiến sĩ CSGT Hà Nội can thiệp, ngăn chặn kịp thời vụ ẩu đả trên đường 70 (phường Hà Đông, TP Hà Nội) được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen của người dân.

CSGT kịp thời ngăn chặn 2 đối tượng xăm trổ đánh người giữa phố

Qua tìm hiểu, chiến sĩ CSGT trong đoạn video là Trung tá Nguyễn Việt Anh - Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Việt Anh cho biết, vào khoảng gần 8h cùng ngày, anh làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực đường Phúc La - Phùng Hưng, thì phát hiện 2 đối tượng đuổi đánh 1 nam thanh niên.

Thời điểm này có nhiều người đi đường nhưng không ai dám can thiệp vì sợ liên lụy bởi hai đối tượng trên người xăm trổ và rất hung hăng. Nạn nhân bị các đối tượng dùng tay, chân đánh đập ngã lăn xuống đất, trên người xây xát, chảy máu.

Ngay lập tức, Trung tá Việt Anh tiếp cận, can ngăn và yêu cầu 2 đối tượng xăm trổ chấm dứt việc đánh người.

"Khi tôi có mặt hai đối tượng vẫn hung hăng lao vào đánh người, một số người dân cũng đến hỗ trợ" - Trung tá Việt Anh chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Việt Anh.

Khi các đối tượng có ý định rời khỏi hiện trường, Trung tá Việt Anh đã kịp thời báo tin cho lực lượng 113 và Công an phường Hà Đông đến hỗ trợ, mời những người liên quan về trụ sở để giải quyết theo quy định.

Hành động can thiệp nhanh chóng, quyết đoán và đúng chức trách của Trung tá Việt Anh đã được người dân có mặt tại hiện trường ghi nhận, đánh giá cao.