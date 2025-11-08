Người đàn ông "ẵm" 14 tỷ Vietlott nhờ cú bấm ngẫu nhiên trên điện thoại, Khánh Hoà có tỷ phú mới

Niềm vui lớn đã đến với anh H.T.H, một khách hàng hiện đang làm việc trong lĩnh vực xây dựng tại Khánh Hòa, khi anh chính thức trở thành chủ nhân của giải Độc đắc sản phẩm Vietlott Lotto 5/35 trong kỳ quay số mở thưởng #00232. Thông tin từ Vietlott cho biết, giá trị giải thưởng mà anh H. may mắn nhận được là con số ấn tượng: hơn 14 tỷ đồng!

Điều đặc biệt là anh H. đăng ký tham gia dự thưởng Vietlott với một mong muốn ý nghĩa: nếu trúng giải, anh sẽ đóng góp một phần cho quê hương.

Anh H. chia sẻ, mình vốn là người yêu thích và thường xuyên tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott từ năm 2020, đặc biệt là Mega 6/45 và Power 6/55. Trong một lần tình cờ đi qua điểm bán hàng, anh bị thu hút bởi banner giới thiệu sản phẩm Lotto 5/35. Sau khi tìm hiểu, anh bị ấn tượng mạnh mẽ bởi tính năng chia giải độc đáo của sản phẩm này.

“Tôi biết đến Lotto 5/35 qua bạn bè – người đã từng được chia thưởng khi không có người trúng Độc đắc. Thấy thú vị và cơ hội cao nên tôi quyết định thử, ai ngờ Thần Tài thực sự chọn đúng mình", anh H. chia sẻ.

Dãy số may mắn mang lại giải Độc đắc cho anh H. được lựa chọn hoàn toàn ngẫu nhiên bằng tính năng “Thần Tài chọn số” trên ứng dụng Vietlott SMS.

Khách hàng tại Khánh Hoà trúng hơn 14 tỷ đồng độc đắc Vietlott Lotto 5/35.

Kể từ khi ra mắt, Vietlott luôn gây chú ý bởi những giải thưởng "khủng". Nổi bật nhất là Vietlott Mega 6/45 với Jackpot khởi điểm 12 tỷ đồng. Power 6/55: Với Jackpot 1 khởi điểm 30 tỷ đồng, thường xuyên tích lũy lên đến hàng trăm tỷ đồng. Max 3D/4D: Sản phẩm với giải thưởng cố định và tỷ lệ trúng thưởng cao hơn. Keno: Xổ số nhanh với tần suất quay số chỉ 10 phút/lần.

Lotto 5/35 là sản phẩm mới được ra mắt của Vietlott trong năm nay, nổi bật với cơ chế chia thưởng độc đáo khi không có người trúng giải Độc đắc, tạo thêm cơ hội trúng giải cao cho người chơi.

"Thần Tài chọn số" là một tùy chọn chọn số ngẫu nhiên tự động do hệ thống Vietlott cung cấp, giúp người chơi dễ dàng mua vé mà không cần phải tự chọn số, và đã mang lại may mắn cho rất nhiều người trúng giải, như trường hợp của anh H. ở Khánh Hoà vừa trúng 14 tỷ đồng.

Đối với Vietlott Lotto 5/35, Người chơi sẽ chọn 5 số từ 01 đến 35. Khi quay số, hệ thống sẽ chọn ra 5 số chính và 1 số đặc biệt (Special Number) từ 35 số.

Về thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, tính từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng (ngày mở thưởng). Sau thời hạn 60 ngày, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng và giá trị giải thưởng đó sẽ được bổ sung vào Thu nhập khác của Vietlott, nộp về ngân sách nhà nước địa phương theo quy định.

Vietlott tổ chức trả thưởng cho người lĩnh thưởng chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày Vietlott (hoặc Đại lý được ủy quyền) nhận được yêu cầu trả thưởng hợp lệ từ người trúng thưởng.

Với giải thưởng có giá trị trên 14 tỷ đồng (như trường hợp của anh H.), quy trình trả thưởng của Vietlott sẽ được thực hiện tại cấp Chi nhánh hoặc Trụ sở chính của Vietlott. Đồng thời vị khách hàng Vietlott sẽ phải nộp thuế Thu nhập Cá nhân (TNCN) theo mức 10% đối với giải thưởng Độc đắc hơn 14 tỷ đồng này, theo quy định của pháp luật Việt Nam.



