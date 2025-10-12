Người đàn ông 65 tuổi xây ngôi nhà “trong suốt” cho 3 thế hệ chung sống, nhìn vào ai cũng tự hỏi: “Không hiểu sống thế nào”

Căn nhà của ông Lưu có thiết kế độc đáo khi không có tường ngoài, gần như “trong suốt” và có thể dễ dàng nhìn thấy hoạt động của các thành viên bên trong. Điều này khiến không ít người băn khoăn: “Không hiểu gia đình này sống thế nào, liệu có giữ được sự riêng tư cần thiết không?”.

Căn nhà độc đáo của ông Lưu

Lưu Triển Hồng, 65 tuổi vốn là doanh nhân có tiếng tại địa phương, mới trở về quê sau nhiều năm làm việc tại thành phố. Để các con có cuộc sống đầy đủ, trước đây vợ chồng ông từng làm nhiều nghề như buôn gạch, vận chuyển than, bán phế liệu và quần áo ở chợ.

Con gái ông Lưu là một nhà thiết kế tại Mỹ, vì vậy ông rất trân trọng những thiết kế kiến trúc nhà đột phá và mang tính nghệ thuật. Thiết kế có một không hai giúp căn nhà 4 tầng của ông nổi bật so với những ngôi nhà kiến trúc truyền thống xung quanh.

Sự tương phản rõ rệt của căn nhà ông Lưu với nhà hàng xóm

Toàn bộ tường ngoài của ngôi nhà được làm bằng kính trong suốt, có cách âm và lưới hợp kim nhôm. Ban đầu, người ngoài có thể lo ngại về sự riêng tư. Nhưng thực tế, bố cục của nhà khá đặc biệt, có 2 lớp bao gồm không gian sinh hoạt là các căn phòng bên trong có cửa gỗ kín đáo và bao bên ngoài là các dãy hành lang. Các cửa sổ lớn được bố trí ở hướng Đông Nam, Tây Bắc và Đông Bắc, giúp căn nhà luôn thông thoáng.

“Dân làng đặt câu hỏi liệu hóa đơn tiền điện của ngôi nhà này vào mùa hè có cao không. Thực tế, các thành viên trong gia đình chỉ cần đóng cửa gỗ và bật điều hoà trong phòng nhỏ là có thể làm mát, không cần bật điều hoà cho toàn bộ căn nhà”, nhà thiết kế Trần Quốc Đông giải thích.

Thiết kế hệ thống cửa giúp đảm bảo sự riêng tư bên trong nhà

Ban đầu khi mới chuyển đến, gia đình họ Lưu cũng cảm thấy hơi bất tiện. Sau một thời gian, họ cảm thấy hài lòng hơn với trải nghiệm sống tại đây vì không gian mở nên trẻ em và người lớn trong gia đình có thể tương tác bất cứ lúc nào. Khi ngồi trong nhà, gia đình 7 người vẫn có thể ngắm trọn vẹn cảnh thiên nhiên, sự thay đổi thời tiết hay quan sát hàng xóm xung quanh. Khi ông Lưu và gia đình hát karaoke tại phòng khách, dân làng đi ngang qua có thể “nhập cuộc” và ngồi trò chuyện cùng nhau.

Bố cục chức năng của mỗi tầng rất linh hoạt, ba thế hệ của một gia đình có thể tìm được nơi ở phù hợp cho mình. Tầng hầm được bố trí làm bếp, nơi con trai ông Lưu và vợ có thể nấu ăn còn bố mẹ chăm sóc hoa và cây cảnh trong sân. Họ mang cả cây xanh vào nhà để không gian thêm phần sức sống.

Sân thượng là nơi cả gia đình sum họp trong các sự kiện lớn, tổ chức các bữa tiệc ngoài trời. Ông Lưu còn thiết kế một bể bơi nhỏ cho trẻ em tại đây, để các cháu có thêm hoạt động vui chơi vào mùa hè. Bên cạnh đó, họ có thể lên sân thượng để ngắm hoàng hôn, cùng tận hưởng những giây phút gắn kết bên gia đình.

Trong quá trình xây nhà, Lưu Triển Hồng thường nhận được câu hỏi của mọi người xung quanh như “Tại sao lại xây thế này?”, “Trông như lồng chim vậy”. Sau khi nhà hoàn thành, ông mời họ đến chơi để tự mình trải nghiệm cuộc sống và nội thất bên trong. Ngôi nhà không chỉ thu hút dân làng tò mò mà còn rất đông người ở địa phương khác đến chiêm ngưỡng.

Ông Lưu hạnh phúc khi có cho riêng mình một tổ ấm đặc biệt tại quê hương. Mỗi ngày, Lưu Triển Hồng đều ngồi dưới gốc cây đa trước nhà, trò chuyện với những người bạn đã về hưu từ sáng đến tối. “Chúng tôi có vô vàn chuyện để nói, cùng ngắm nhìn trẻ em chơi đùa gần đó. Tôi cảm thấy mình đang sống những ngày tháng bình yên nhất”, doanh nhân Lưu nói.