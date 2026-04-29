Người đàn ông 61 tuổi đã có vợ, lén đưa nữ giúp việc ra nước ngoài để kết hôn: Công an bắt khẩn cấp

Nguyễn Phượng |

Dù đã có gia đình, ông Low Kok Peng, 61 tuổi vẫn bí mật sang Indonesia kết hôn.

Ông Low Kok Peng, một người đàn ông Singapore 61 tuổi, đã bị kết án hai tháng tù giam vào thứ Sáu (ngày 24/4) vừa qua. Ông đã nhận cáo buộc về tội đa thê theo Luật Phụ nữ của Singapore

Đồng phạm của ông ta, bà Komariah, một phụ nữ Indonesia 50 tuổi, dự kiến sẽ nhận tội vào thứ Sáu nhưng việc này đã không diễn ra sau khi bà ta tuyên bố không biết Low đã kết hôn cho đến khi cuộc điều tra được tiến hành.

Trước đó, Bộ Nhân lực (MOM) đã nắm được thông tin về tội đa thê và báo cáo vụ việc cho cảnh sát. Lập tức, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ hai kẻ "mèo mả gà đồng".

Qua điều tra được biết, ông Low kết hôn với vợ mình, một phụ nữ Singapore hiện 55 tuổi, vào năm 1992. Cuộc hôn nhân vẫn còn hiệu lực và họ có một cô con gái.

Người đàn ông lén đưa nữ giúp việc ra nước ngoài để kết hôn

Năm 2016, ông Low Kok Peng được bạn bè giới thiệu với bà Komariah, 50 tuổi, một người giúp việc quốc tịch Indonesia đang làm việc tại Singapore. Bất chấp việc đang trong cuộc hôn nhân hợp pháp kéo dài 24 năm, ông Low vẫn duy trì mối quan hệ này.

Đầu năm 2024, ông Low và bà Komariah sang đảo Batam, Indonesia để tổ chức hôn lễ. Sau đám cưới, ông trở về Singapore tiếp tục sống cùng vợ con, đồng thời qua lại với người vợ mới.

Sự việc bị phát hiện khi Bộ Nhân lực Singapore (MOM) nhận thấy những dấu hiệu vi phạm điều kiện giấy phép lao động của bà Komariah. Quá trình điều tra sau đó đã lật tẩy cuộc hôn nhân bí mật. Người vợ đầu của ông Low cũng chỉ biết sự thật khi cảnh sát vào cuộc.

Tại tòa, các công tố viên cho biết đây là kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm lách luật. Ngày 24/4, ông Low thừa nhận tội đa thê và bị tuyên phạt hai tháng tù giam.

Về phần bà Komariah, bà cho biết không biết ông Low đã có gia đình cho đến khi bị bắt. Hiện bà đối mặt với cáo buộc đa thê và vi phạm điều kiện giấy phép lao động do kết hôn mà chưa được cơ quan chức năng chấp thuận. Vụ án của bà được tách riêng để xét xử trong thời gian tới.

Theo quy định tại Singapore, tội đa thê có thể bị phạt tối đa 7 năm tù giam và phạt tiền hơn 7.800 USD.

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

