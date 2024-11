Ngày 5-11, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và phối hợp hỗ trợ xử lí cho nhiều trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Đó là trường hợp của ông P.V.T. (52 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một).

Công an Bình Dương khuyến cáo người dân không thực hiện các giao dịch chuyển khoản khi nhận được gọi lạ. Ảnh: AI-T.Thảo

Ngay sau khi nhận được tin báo của người nhà, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương, Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bình Dương đã rà soát, ngăn chặn ông T. gửi tiền cho đối tượng. Từ đó, số tiền gần 500 triệu đồng của ông T. đã được bảo toàn.

Qua sự việc, công an đã tuyên truyền để ông T. hiểu được thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng, từ đó có biện pháp phòng tránh.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 33 tin báo về các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, giảm 13 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số tiền thiệt hại ước tính hơn 48 tỉ đồng.

Để ngăn chặn hoạt động phạm tội này, lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng. Nhờ đó, hơn 30 tài khoản ngân hàng liên quan đến các đối tượng lừa đảo đã bị phong tỏa.