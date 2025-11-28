Người đàn ông 46 tuổi đã phải báo công an sau khi chuyển khoản 259 triệu đồng vào một tài khoản MB

Ngày 24/11/2025, Công an xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh tiếp nhận trình báo của ông Nguyễn Văn Hoá (46 tuổi), ngụ xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh về việc chuyển khoản nhầm vào một tài khoản thuộc ngân hàng TMCP Quân Đội do chị Hoàng Thị Huyền (30 tuổi), trú tại xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ, làm chủ tài khoản với số tiền 259 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thạnh Hoá nhanh chóng phân công cán bộ cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở xác minh, phối hợp với Công an xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ tìm chủ sở hữu tài khoản nói trên.

Sau khi được thông tin vụ việc, chị Hoàng Thị Huyền đã chủ động, tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền nói trên cho ông Hóa. Sau đó, ông Hoá đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Thạnh Hóa và đồng chí Phùng Thanh Phong - lực lượng tham gia bảo vệ ANTT xã về tinh thần trách nhiệm không ngại khó khăn, hỗ trợ người dân lấy lại được tài sản.

Cùng ngày, Công an xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên cũng vừa kịp thời hỗ trợ một công dân nhận lại số tiền 58 triệu đồng do chuyển khoản nhầm. Theo đó, ngày 09/11/2025, anh Lê Văn Thuần, sinh năm 1997, thôn Xuân Tràng, xã Hoàn Long không may chuyển nhầm 58 triệu đồng vào tài khoản của một người lạ.

Ngay sau khi phát hiện, anh đã nhanh chóng báo với ngân hàng và Công an xã Hoàn Long để được hỗ trợ. Cùng lúc đó, chị Nguyễn Thị Trà My, sinh năm 2003, thôn Vĩnh Tuy, xã Văn Giang - người nhận được khoản tiền chuyển nhầm cũng chủ động liên hệ với ngân hàng và cơ quan Công an để phối hợp xử lý.

Nhờ sự hỗ trợ, xác minh nhanh chóng của Công an xã Hoàn Long, ngày 11/11/2025, tại trụ sở Công an xã, chị Nguyễn Thị Trà My đã chuyển hoàn lại toàn bộ số tiền 58 triệu đồng cho anh Thuần.

Trước các vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản trước khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản; khi phát hiện giao dịch nhầm hoặc nhận được tiền không rõ nguyên nhân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Hưng Yên



